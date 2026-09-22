وزارت خارجه چین به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادو دهن‌کجی آشکاری به تهدیدهای ترامپ کرد.

واکنش تند چین به اقدام خطرناک آمریکا علیه ایران

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه چین اعلام کرد که با تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه شرکت های هواپیمایی ایران مخالف است.

چندی قبل اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه، ۲۳ سپتامبر(۱ مهر) در سطح جهانی متوقف خواهد شد.

چین پیشتر نیز از قانون جدید آمریکا که تحریم‌ ها علیه روسیه را تشدید و اقدامات تجاری علیه ایران را گسترش می‌ دهد و اواخر روز جمعه توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، انتقاد کرد.

منبع: مهر