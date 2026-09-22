En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش تند چین به اقدام خطرناک آمریکا علیه ایران

وزارت خارجه چین به تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادو دهن‌کجی آشکاری به تهدیدهای ترامپ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۱۵
| |
5586 بازدید
|
۲
حمایت چین از ایران

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه چین اعلام کرد که با تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه شرکت های هواپیمایی ایران مخالف است.

چندی قبل اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود که فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه، ۲۳ سپتامبر(۱ مهر) در سطح جهانی متوقف خواهد شد.

چین پیشتر نیز از قانون جدید آمریکا که تحریم‌ ها علیه روسیه را تشدید و اقدامات تجاری علیه ایران را گسترش می‌ دهد و اواخر روز جمعه توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، انتقاد کرد.
منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمایت چین از ایران چین ایران وزارت خزانه داری آمریکا حمایت از ایران روسیه
۳۱ شهریور؛ روزی که میگ‌های عراقی آسمان ایران را شکافتند/ در ساعات اولیه جنگ چه گذشت؟
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ارتش درباره پاسخ کوبنده ایران به حملات آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
چینی‌ها زمانی که نیاز به رای آمریکا داشتند، همکاری نظامی با ما را قطع کردند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام شد
روبیو از احتمال تغییر نظر چین گفت
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
تغییر رویه پوتین در قبال برنامه هسته‌ای ایران!
تحریم‌های دوباره آمریکا علیه ایران!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
34
پاسخ
خیلی خیلی تند بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
33
پاسخ
وای تند خخخخخ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
قرص چینی برای باکره نمایی!
سقوط یکی از مراکز صداوسیما در حوادث دی!
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۰ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۵۵ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005r2J
tabnak.ir/005r2J