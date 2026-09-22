آینده جنگ ایران؛ محور نشست آمریکا و اعراب خلیج فارس/ جلب حمایت عربی برای «روز بعد» جنگ

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران و مقام‌های کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند که مهمترین محور آن آینده جنگ ایران خواهد بود.

علاوه بر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس اعم از عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان؛ گزارش‌هایی نیز از حضور عراق و اردن و احتمالاً مصر در گفت‌و‌گو‌های گسترده‌تر خبر می‌دهند.

بیشتر بخوانید:



به گزارش آکسیوس، وزارت خارجه آمریکا در روز چهارشنبه دعوت‌نامه‌های اولیه را برای این کشور‌ها ارسال کرده است. به گفته یکی از منابع، احتمال دارد نشست در ادامه با حضور سایر کشور‌های عربی و مسلمان نیز گسترش پیدا کند.

آینده جنگ با ایران محور اصلی نشست آمریکا و اعراب خلیج فارس

مهم‌ترین موضوع این نشست، جنگ آمریکا و ایران و تصمیم درباره مرحله بعدی آن است.

به گزارش آکسیوس دولت ترامپ در حال بررسی این است که آیا مسیر نظامی را ادامه دهد یا به سمت یک توافق/مذاکره جدید با تهران حرکت کند.

از سویی دیگر، حملات انصارالله یمن و تهدید علیه عربستان و مسیر‌های کشتیرانی، نگرانی اصلی کشور‌های عربی است.

به گزارش رسانه اماراتی «نشنال» حملات انصارالله یمن و وضعیت تنگه باب‌المندب از موضوعات مهم نشست خواهد بود.

کشور‌های خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، در جریان جنگ با ایران هدف حملات قابل توجه ایران قرار گرفته‌اند و همچنین از اختلال در صادرات نفت و گاز و پیامد‌های اقتصادی جنگ آسیب دیده‌اند؛ بنابراین آمریکا نمی‌تواند درباره مرحله بعدی جنگ بدون در نظر گرفتن دیدگاه این کشور‌ها تصمیم بگیرد.

در اوایل اوت، ترامپ از سرگیری عملیات نظامی گسترده را به تعویق انداخت؛ زیرا عربستان سعودی و قطر درباره احتمال حمله ایران به تأسیسات نفت و گاز عربستان در صورت تشدید جنگ ابراز نگرانی کرده بودند.

تنگه هرمز و امنیت انرژی

جنگ ایران جریان نفت و گاز منطقه را مختل کرده و تردد از تنگه هرمز همچنان پایین‌تر از سطح قبل از جنگ است. این مسئله هم برای کشور‌های صادرکننده نفت خلیج فارس و هم برای اقتصاد جهانی اهمیت دارد.

به گزارش وال استریت ژورنال، در همین چارچوب، دولت ترامپ طرحی برای ایجاد یک صندوق ۱۰ میلیارد دلاری بازسازی زیرساخت‌های انرژی منطقه مطرح کرده که قرار است ۵ میلیارد دلار آن از سوی آمریکا و ۵ میلیارد دلار از سوی شرکای منطقه‌ای تأمین شود.

هدف اعلام‌شده، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و کاهش وابستگی صادرات انرژی به تنگه هرمز است؛ البته جزئیات این طرح هنوز قطعی نیست.

گرفتن حمایت عربی برای «روز بعد» جنگ

بر اساس گزارش آکسیوس، گفت‌و‌گو‌ها صرفاً درباره عملیات جاری نیست و به استراتژی پس از جنگ و ترتیبات منطقه‌ای بعد از پایان درگیری نیز مربوط می‌شود.

ترامپ و تیم ارشد او در حال تدوین طرحی برای وضعیت «روز بعد» از جنگ هستند؛ یعنی اینکه پس از پایان درگیری با ایران، چه ترتیباتی در منطقه ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، قرار است این طرح گسترده‌تر پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نهایی شود.

یعنی پرسش‌هایی از این جنس مطرح است: اگر جنگ پایان یابد، چه ترتیبات امنیتی در خلیج فارس ایجاد شود؟ چگونه از حمله مجدد به کشور‌های عربی جلوگیری شود؟ و رابطه آینده آمریکا، کشور‌های عربی و ایران چگونه باشد؟

موضع کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در قبال جنگ ایران

کشور‌های خلیج فارس الزاماً در تمام مسائل با رویکرد واشنگتن یکسان نیستند. برای مثال، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، پیش از نشست گفته است که گفت‌و‌گو درباره آینده منطقه نباید فقط میان آمریکا و ایران باشد و باید گفت‌وگوی مستقیم ایران و کشور‌های عربی نیز وجود داشته باشد.

از طرف دیگر، روز یکشنبه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر در مجمع اقتصادی قطر در نیویورک، گفت خاورمیانه به یک «چارچوب امنیتی منطقه‌ای جدید» نیاز دارد که ایران را نیز دربرگیرد و افزوده است جنگ علیه جمهوری اسلامی باید برای منطقه به منزله یک «زنگ بیدارباش» باشد.

وی گفت: «ایران همسایه ماست. ما باید به‌عنوان یک منطقه، مسئولانه در کنار یکدیگر عمل کنیم و اطمینان حاصل کنیم که روابط خوبی با ایران داریم.»

ترامپ روز چهارشنبه گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان خود نزدیک شده باشد و مدعی شد که ایران خواهان توافق است و واشنگتن این پیام را مستقیماً از تهران دریافت کرده است.

به گزارش آکسیوس، ترامپ در برابر یک تصمیم مهم قرار دارد: آیا به سمت تلاش دوباره برای دیپلماسی و توافق برود یا عملیات نظامی گسترده را از سر بگیرد. نشست با کشور‌های خلیج فارس می‌تواند در تعیین مسیر بعدی مؤثر باشد؛ بنابراین می‌توان نشست را تا حدی تلاشی برای هماهنگ کردن سه طرف واشنگتن، کشور‌های عرب خلیج فارس و در نهایت تهران دانست.

در خصوص رویکرد اعراب خلیج فارس باید توجه داشت اهداف این کشور‌ها کاملاً یکسان نیست. آنها از یک سو به تضمین امنیت خود از سوی آمریکا نیاز دارند، اما از سوی دیگر نمی‌خواهند جنگ ایران و آمریکا به یک درگیری طولانی و بی‌ثبات‌کننده در سراسر خلیج فارس تبدیل شود.

به همین دلیل، احتمالاً در کنار بحث درباره فشار بر ایران، موضوع دیپلماسی و چگونگی پایان دادن به جنگ نیز مطرح خواهد بود.

در این راستا، مؤسسه واشنگتن در این خصوص بر دوگانگی—نیاز کشور‌های خلیج فارس به تضمین امنیتی و همزمان ضرورت بازگرداندن ایران به میز مذاکره—تأکید کرده است.

بر این اساس، آینده جنگ ایران، امنیت کشور‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و انرژی، حملات حوثی‌ها، و طراحی نظم امنیتی منطقه پس از جنگ در نشست آمریکا و اعراب خلیج فارس مورد تاکید خواهد بود.