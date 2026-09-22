۳ نقره و یک طلا برای کاروان ایران در روز سوم/ حضور رسمی اولین دختر ژیمناست ایران پس از انقلاب
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، روز سوم بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سهشنبه) با برگزاری رقابتهای ورزشکاران ایران در رشتههای مختلف پیگیری شد؛ روزی که کاروان ایران به چند مدال رسید و جایگاه خود را هم در جدول مدالی بازیهای آسیایی ارتقا داد.
کاراتهکاهای ایران در کاتای تیمی و همچنین کومیته موفق به کسب ۳ مدال نقره و یک مدال طلا شدند. ووشوکاران هم با صعود ۴ سانداکار به نیمه نهایی شانس صعود به فینال و کسب مدال طلا را دارند، هرچند از حال ۴ مدال برنز را قطعی کردند.
کاروان ورزشی ایران در پایان روز سوم در رتبه یازدهم قرار گرفت؛ ایران تاکنون یک طلا و سه نقره در کاراته و یک برنز در بسکتبال به دست آورده است.
در ادامه، عملکرد ورزشکاران و تیمهای ایران در روز سوم را به تفکیک رشته میخوانید:
پیروزی لحظه آخر با تساوی عوض شد
تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان رفت و در دیداری نزدیک و پرهیجان به تساوی ۲۶-۲۶ دست یافت.
این تساوی، نخستین امتیاز تیم ملی هندبال ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود. شاگردان نناد کلاییچ باید خود را برای آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل قزاقستان آماده کنند.
تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی ، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری.
پیروزی ایران مقابل بنگلادش
تیم ملی والیبال ساحلی ایران موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد بنگلادش عبور کند.
در این بازی ایران، با ترکیب ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعهنوی به مصاف رقیب خودش رفت و موفق شد در دو ست پی در پی و با نتایج ۱۳-۲۱ و ۱۲-۲۱ از سد بنگلادش عبور کند.
شاگردان عبدالرئوف بستگانی در آخرین بازی خودشان باید به مصاف تیم ملی ژاپن بروند.دیدار با تیم میزبان که جنگ برای صدرنشینی خواهد بود.
شروع طوفانی کبدی مردان ایران
تیم ملی کبدی مردان ایران در اولین مسابقه خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر نپال به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۴۰ بر ۷ و در پایان ۷۶ بر ۲۳ به پیروزی برسد.
تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیم های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در دومین دیدارش باید فردا از ساعت ۵:۱۵ به مصاف مالزی برود.
تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقیپور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش.
نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جواد موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.
دومین پیروزی قاطع زنان کبدی ایران
در سومین روز بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی زنان ایران در دومین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفت. تیم ملی کبدی زنان ایران موفق شد با اختلاف امتیاز دومین پیروزی خود را در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل بنگلادش، کسب کند.
شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۲۵ بر ۹ و در پایان ۵۴ بر ۱۹ برابر بنگلادش، پیروز شدند.
تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. ملی پوشان ایران بعد از دومین برتری خود چهارشنبه در دیداری حساس به مصاف هند میروند.
تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابندهلو.
مهدی کاظمی با پیروزی مقابل کره شمالی آغاز کرد
مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران، در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده کره شمالی به روی رینگ رفت و در سه راند به پیروزی رسید.
کاظمی در راند نخست با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و در راند دوم نیز همین نتیجه را تکرار کرد.
او در راند سوم با عملکردی مقتدرانهتر، نتیجه ۵ بر صفر را به ثبت رساند و در مجموع پیروز مبارزه شد.
به این ترتیب، کاظمی نخستین بوکسور ایران در این دوره از بازیهای آسیایی بود که با عبور از حریف خود، گام نخست را با پیروزی برداشت.
هدایت تیم ملی بوکس مردان ایران برعهده همایون امیری است و احمد بحری نیز به عنوان مربی در کنار تیم ملی حضور دارد.
هنگامه هادیانی در پرش خرک
هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.
هادیانی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.
هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازیهای آسیایی شرکت کرده است.
حذف تنیس روی میز در یک چهارم نهایی
تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات تیمی مقابل سنگاپور قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد.
نوشاد عالمیان در نخستین مسابقه مقابل جوش چوا قرار گرفت. او ست نخست را ۱۲ بر ۱۰ واگذار کرد، اما در ادامه سه ست متوالی را به سود خود تمام کرد تا نخستین برد ایران را رقم بزند.
در دومین مسابقه، بنیامین فرجی برابر کویک یانگ قرار گرفت. فرجی پس از واگذاری ست نخست، سه ست بعدی را به سود خود تمام کرد و دومین پیروزی ایران را به دست آورد.
در سومین مسابقه، نیما عالمیان مقابل پانگ یو این قرار گرفت. او دو ست نخست را با نتایج ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۵ برد، اما ست سوم را ۱۱ بر ۹ واگذار کرد.
ست چهارم نیز تا امتیاز ۱۵-۱۵ پیش رفت و در نهایت حریف سنگاپوری ۱۷ بر ۱۵ پیروز شد.
نیما عالمیان در ست پنجم، اما مقتدرانه ظاهر شد و با نتیجه ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید تا برد ۳ بر صفر ایران قطعی شود.
مرحله یک چهارم نهایی برابر چین تایپه برگزار شد که ملیپوشان تنیس روی میز کشورمان ۳ بر صفر بازنده شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
ابتدا نوشاد عالمیان به مصاف لین جون جو رفت و ست اول را ۱۱ به ۵ واگذار کرد اما در ست دوم حریفش را شکست داد. در ست سوم حریف شرق آسیایی موفق شد ۱۱ بر ۹ عالمیان را شکست دهد و کار به ست چهارم کشیده شد. در این ست هم حریف چین تایپه ای ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسید.
در مسابقه دوم بنیامین فرجی به مصاف کو گوانگ هنگ رفت و ست اول را ۱۱ به ۶ واگذار کرد و در ست دوم هم نتیجهای بهتر این نگرفت و ۱۱ به ۴ مغلوب حریف خود شد و در ست سوم با وجود رقابت نزدیک ۱۱ به ۹ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست ایران رقم بخورد.
سومین ملی پوش ایران در این مسابقه نیما عالمیان بود که برابر فنگ یی هسین به میدان رفت و ست اول را واگذار کرد. عالمیان ست دوم را هم ۱۱ به ۸ به حریف خود واگذار کرد و در ست پایانی نیز ۱۱ بر ۲ شکست خورد تا ایران ۳ بر صفر بازنده شود و نتواند به مرحله بعد صعود کند.
شکست در میکس دوبل؛ پایان کار دو تیم ایران
تیم میکس دوبل آرین غفاری و مهشید اشتری در نخستین تجربه بینالمللی خود مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.
تیم ایران گیم نخست را به سود خود تمام کرد، اما در سه گیم بعدی شکست خورد و از رسیدن به جمع ۱۶ تیم برتر بازماند.
دیگر تیم میکس دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی نیز مقابل اندونزی قرار گرفت.
این مسابقه در شرایطی که هر دو تیم دو گیم برده بودند به گیم پنجم کشیده شد و در نهایت تیم ایران ۱۱ بر ۸ شکست خورد و با نتیجه ۳ بر ۲ از دور مسابقات کنار رفت.
به این ترتیب، پرونده رقابتهای میکس دوبل تنیس روی میز ایران در این دوره از بازیها بسته شد.
پیروزی ایران مقابل چین
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی مقابل چین قرار گرفت و با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ به پیروزی رسید.
سیدمحمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم نیز برعهده محمد سیستانی است.
دومین برد و قطعی شدن صعود
ایران در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل هنگکنگ قرار گرفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به پیروزی رسید. به این ترتیب، تیم ایران با کسب دومین برد متوالی، صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرد.
تیم ایران در ادامه مرحله گروهی، روز چهارشنبه به مصاف مالزی خواهد رفت.
ماندانا دهقان چهاردهم شد
ماندانا دهقان، تنها نماینده دوچرخهسواری بانوان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، در ماده استقامت جاده زنان به رقابت پرداخت و در میان ۴۸ شرکتکننده در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.
این رقابت در مسیر ویژه دوچرخهسواری شینشیرو در استان آیچی ژاپن و در مسیری به طول ۹۱ کیلومتر برگزار شد.
در پایان، نمایندگان چین، افغانستان و هنگکنگ به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
دهقان روز گذشته نیز در ماده تایمتریل در جایگاه سیزدهم قرار گرفته بود.
شروع با برد مقابل عربستان
تیم ملی ورزشهای الکترونیک ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی eFootball مقابل عربستان سعودی قرار گرفت و با نتیجه نهایی ۲ بر صفر به پیروزی رسید. ابوالفضل آقایینسب در بخش eFootball Mobile مقابل القرآنی امجد عثمان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.
در ادامه، حسن پاجانی، دارنده مدال طلای جهان، در بخش eFootball PC مقابل الجوهانی عبدالعزیز فلاح قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.
در این دوره، نتایج بخش Mobile و PC با یکدیگر جمع میشوند و نتیجه نهایی بر اساس مجموع امتیازات دو مسابقه تعیین میشود؛ بنابراین ایران در مجموع ۲ بر صفر پیروز شد.
توقف کره جنوبی مقابل ایران
ایران در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل کره جنوبی قرار گرفت و با یک برد و یک مساوی، ۴ امتیاز دیگر به دست آورد.
حسن پاجانی در بخش eFootball PC با نتیجه ۳ بر صفر حریف کرهای خود را شکست داد.
ابوالفضل آقایینسب نیز در بخش eFootball Mobile به تساوی یک-یک رسید.
با توجه به سیستم امتیازدهی این مسابقات، نتیجه نهایی دیدار ایران و کره جنوبی یک بر صفر به سود ایران اعلام شد.
ایران پس از دو دیدار مقابل عربستان و کره جنوبی، ۱۰ امتیاز داشت.
صعود ایران به مرحله حذفی
ایران در سومین دیدار مرحله گروهی مقابل قطر قرار گرفت. حسن پاجانی در بخش eFootball PC با نتیجه ۳ بر صفر و ابوالفضل آقایینسب در بخش eFootball Mobile با نتیجه ۶ بر یک حریفان قطری را شکست دادند.
در جریان مسابقه پاجانی، قطع اینترنت باعث وقفه حدود ۱۵ دقیقهای شد و داوران پس از بازگشت اینترنت، ادامه مسابقه را از همان نقطه دنبال کردند.
ایران با کسب ۶ امتیاز مقابل عربستان، ۴ امتیاز مقابل کره جنوبی و ۶ امتیاز مقابل قطر، در مجموع ۱۶ امتیاز به دست آورد و به مرحله حذفی صعود کرد.
مسابقات مرحله حذفی از فردا برگزار خواهد شد.
حسینی در مسابقات سیدبندی گرن توریسمو
آخرین مسابقه امروز بازیکنان تیم ملی ورزشهای الکترونیک ایران، مسابقه امیرحسین حسینی برای گروهبندی در گرن توریسمو بود. حسینی در گرن توریسمو همزمان با ۱۵ بازیکن دیگر برای تعیین رکورد زمانی رقابت کرد تا گروهش برای بازیهای اصلی مشخص شود.
نتیجه گروهبندی شبیهسازی اتومبیل رانی تا فردا مشخص میشود.
مرحله اصلی مسابقات این رشته از ورزشهای الکترونیک نیز فردا برگزار می شود.
رکوردشکنی ملی در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط
تیم ملی شنای ایران در مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.
هومر عباسی در ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در ۱۰۰ متر کرال سینه برای ایران شنا کردند.
تیم ایران با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را شکست. رکورد پیشین ایران ۳:۴۴.۴۰ بود که با عملکرد تیم کشورمان به ۳:۴۳.۲۰ کاهش یافت.
ایران به فینال نرسید
با وجود این رکوردشکنی، ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی ششم شد و در مجموع نیز با همین زمان در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و به فینال نرسید.
هومر عباسی و امیر مطاعی پیش از این نیز در رقابتهای انفرادی ۱۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر قورباغه، هر کدام دو بار رکورد ملی را شکسته و در پایان مسابقات خود در جایگاه هفتم قرار گرفته بودند.
تیم میکس تفنگ ۱۰ متر ایران از فینال بازماند
تیم دو نفره ایران در تفنگ ۱۰ متر میکس بازیهای آسیایی با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهلامیرانی به رقابت پرداخت.
امیرمحمد نکونام امتیاز ۳۱۶.۲ و شرمینه چهلامیرانی امتیاز ۳۱۲.۸ را کسب کردند و مجموع امتیازات تیم ایران به ۶۲۹.۰ رسید.
ایران در ابتدا در جایگاه هفتم قرار گرفت، اما پس از تست تجهیزات ورزشکاران، شرمینه چهلامیرانی به دلیل «سختی لباس» دیسکالیفه شد و جایگاه ایران نیز از جدول حذف شد.
تیمهای چین با ۶۳۸.۹، هند با ۶۳۴.۶، کره جنوبی با ۶۳۳.۲ و ژاپن با ۶۳۱.۰۴ امتیاز راهی فینال شدند.
ورزشکار ویتنام نیز که موفق به صعود به فینال شده بود، به دلیل دیسکالیفه شدن از جدول کنار رفت.
شاهین بنیطالبی؛ نهمی در تالو
شاهین بنیطالبی، نماینده ایران در تالو، در فرم نانچوان (فرم دست) امتیاز ۹.۷۳۶ را به دست آورد. او در فرم دوم، ننگوئن (فرم چوب)، امتیاز ۹.۶۱۶ را ثبت کرد تا مجموع امتیازاتش به ۱۹.۳۵۲ برسد.
بنیطالبی در پایان با این امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت.
مینا پناهی؛ هشتمی در مجموع دو فرم
مینا پناهی، نماینده تالو بانوان ایران، در فرم نخست نانچوان امتیاز ۹.۷۱۶ را کسب کرد. او در فرم دوم، نندائو (فرم شمشیر پهن)، امتیاز ۹.۲۵۳ را به دست آورد تا مجموع امتیازاتش به ۱۸.۹۶۹ برسد.
پناهی در پایان در جایگاه هشتم قرار گرفت.
در این بخش، نمایندگان چین، ازبکستان و مالزی به ترتیب اول تا سوم شدند.
هلیا اسدیان؛ چهارمی با اختلاف تنها سه هزارم امتیاز
هلیا اسدیان در فرم نخست نانچوان امتیاز ۹.۶۹۰ را کسب کرد. او در فرم دوم، نندائو (شمشیر پهن)، امتیاز ۹.۶۹۶ را به دست آورد تا مجموع امتیازاتش به ۱۹.۳۸۶ برسد.
اسدیان در پایان با اختلاف تنها سه هزارم امتیاز نسبت به رده سوم، در جایگاه چهارم قرار گرفت.
در این بخش نمایندگان چین، ازبکستان و مالزی به ترتیب مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند.
حذف مهدی کرمانی با باخت برابر حریف هنگ کنگی
در رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی در بخش ساندا مهدی کرمانی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم بعد از پیروزی برابر نماینده ازبکستان در مبارزه دوم خود برابر هونگ از هنگکنگ قرار گرفت.
نماینده کشورمان طی دو راند مبارزه در نهایت تن به شکست داد تا از دور رقابتها حذف گردد.
در مبارزه وزن منهای ۵۶ کیلو گرم ساندای مردان برابر دو نماینده از کشور های چین و بنگلادش،ضربه پای نماینده چین به سر حریف باعث بیهوشی ساندا کار بنگلادشی شد که در نهایت وی پس از به هوش آمدن توسط تیم پزشکی، با برانکارد به بیرون از زمین انتقال یافت که این اتفاق باعث وقفه ۲۰ دقیقه ای مسابقات شد.
قطعی شدن برنز ۴ سانداکار
در ادامه رقابتهای ووشو در بخش ساندا سوگند ُسینکایی در وزن منهای ۵۲ کیلو گرم بعد از پیروزی برابر نماینده هند در مبارزه دوم خود برابر فونگ نگو از ویتنام قرار گرفت و نماینده سبک وزن ساندای زنان کشورمان حریف ویتنامی خود را شکست داد تا ضمن مسجل کردن برنز خود به نیمه نهایی راه یابد.
در ادامه شجاع پناهی در وزن منهای ۶۵ کیلو گرم بعد از پیروزی برابر نماینده ترکمنستان در مبارزه دوم خود برابر محمد جان اف از ازبکستان قرار گرفت. او نیز توانست حریفش را طی دو راند مبارزه شکست داد تا ضمن مسجل کردن مدال برنز، به نیمه نهایی راه یابد.
عرفان محرمی دیگر نماینده ساندای کشورمان در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم بود که پس از پیروزی برابر نماینده هنگکنگ در مبارزه دوم خود برابر جانگ سایونگ از کره جنوبی قرار گرفت و در دو راند به پیروزی رسید و با قطعی کردن مدال برنز راهی نیمه نهایی شد.
سهیل موسوی در وزن منهای ۷۵ کیلو گرم آخرین نماینده ایران در روز سوم مسابقات ووشو بود که پس از پیروزی برابر نماینده هند در مبارزه دوم خود برابر سانگ جیچئول از کره جنوبی قرار گرفت. نماینده ساندا کشورمان که با لباس و کلاه آبی وارد میدان شده بود راند اول را واگذار کرد اما در راند دوم پیروز از میدان خارج شد تا کار به راند سوم بکشد.وی در راند سوم نتیجه را به نفع خود خاتمه داد تا چهارمین ساندا کار راه یافته کشورمان به نیمه نهایی باشد.
در خاتمه مبارزات امروز سوگند سینکایی،شجاع پناهی،عرفان محرمی و سهیل موسوی چهار ساندا کاری بودند که با شکست حریفان ضمن مسجل کردن برنزشان به نیمه نهایی راه یافتند تا فردا به همراه حسین قبله نما در بخش تالو به مصاف حریفان بروند.
کاتای تیمی بانوان؛ نقره تاریخی ایران
تیم کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی در نخستین گام مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید.
دختران ایران در مرحله نیمهنهایی نیز با همین نتیجه ۵ بر صفر از سد فیلیپین گذشتند و راهی دیدار نهایی شدند.
تیم ایران در دیدار نهایی مقابل ویتنام قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد تا به مدال نقره برسد.
این مدال، نخستین مدال تاریخ کاتای بانوان ایران در بازیهای آسیایی محسوب میشود.
هدایت تیم کاتای بانوان ایران در این دوره از بازیها برعهده فاطمه بغلانیپور بود.
فاطمه زهرا سعیدآبادی؛ سه برد و صعود به فینال
فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم رقابت خود را با پیروزی مقتدرانه مقابل پا توروانخسای از لائوس آغاز کرد و پیش از پایان وقت قانونی با نتیجه ۸ بر صفر به برتری رسید.
او در مرحله یکچهارم نهایی برابر حافظان ماریسا از سنگاپور قرار گرفت و در حالی که تنها ۸ ثانیه به پایان مبارزه باقی مانده بود، با نتیجه ۹ بر یک به پیروزی رسید و راهی نیمهنهایی شد.
سعیدآبادی در مرحله نیمهنهایی نیز مقابل چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی قرار گرفت و بار دیگر اجازه نداد مبارزه به پایان وقت قانونی برسد. او با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به دیدار نهایی راه یافت.
سعیدآبادی در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف آدئولا فِی رابرت از مالزی رفت و با وجود ارائه عملکردی برتر در طول از مسابقه، در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد تا سومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابتها را به دست بیاورد.
قضاوت بحث برانگیز داوران در این مبارزه نیز با اعتراضهایی از سوی کادر فنی ایران همراه بود و برخی تصمیمات داوری در جریان مسابقه، مورد بحث قرار گرفت. در نهایت نیز پگاه زنگنه به دلیل اعتراض به عملکرد بحث برانگیز تیم داوری از صندلی کوچ اخراج شد.
علیاصغر آسیابری؛ نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم
علیاصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم، کار خود را مقابل عبدالله بابیکرا از قطر آغاز کرد و با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید و راهی نیمهنهایی شد.
او در مرحله نیمهنهایی مقابل عبدالله الخطیب از فلسطین قرار گرفت. آسیابری در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از حریف عقب بود، در لحظات پایانی با اخراج حریف فلسطینی به دلیل پنج اخطار و ثبت هانسوکو، جواز حضور در فینال را به دست آورد.
کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در دیدار نهایی مقابل محمد الجعفری از اردن، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان، قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر یک شکست خورد تا به مدال نقره برسد.
مرتضی نعمتی؛ نخستین طلای کاروان ایران
مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود مقابل نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازیهای آسیایی و دارنده دو مدال طلای آسیا و دو مدال برنز جهان، قرار گرفت.
نعمتی در حالی که ۵۲ ثانیه به پایان مبارزه باقی مانده بود، با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمهنهایی شد. این دومین پیروزی متوالی او برابر آژیخانوف پس از فینال مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اندونزی بود.
نعمتی در مرحله نیمهنهایی برابر الوین باتیکان از فیلیپین قرار گرفت و با برتری ۸ بر ۲ به دیدار نهایی راه یافت.
در فینال، نعمتی مقابل دولت نظمیرادوف از ترکمنستان قرار گرفت و در مبارزهای نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید.
به این ترتیب، نعمتی نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.
هدایت تیم ملی کاراته ایران در این دوره از بازیها برعهده سجاد گنجزاده است.
در دو روز ابتدایی رقابتهای کاراته نیز فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان به میدان رفتند که موفق به کسب مدال نشدند.