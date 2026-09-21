کاروان ورزشی ایران در دومین روز رسمی رقابت‌های بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، روزی پرکار را پشت سر گذاشت؛ روزی که اگرچه در گزارش‌های ارسالی مدالی برای ایران به ثبت نرسید، اما چند عملکرد قابل توجه در رشته‌های مختلف رقم خورد.

روز بدون مدال برای کاروان ورزش ایران/ الفتی و دوستان در فینال و چند رکوردشکنی در شنا

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی تنیس روی میز با سه پیروزی پیاپی صدرنشین گروه شد، چهار ژیمناست ایران به فینال تک‌وسیله راه یافتند و شناگران ایران نیز با دو فینالیست و چند رکوردشکنی عملکرد قابل توجهی داشتند. در کبدی بانوان نیز ایران شروعی مقتدرانه برابر ژاپن داشت و در ووشو اگرچه مدالی کسب نشد، اما چند نماینده ایران از مرحله نخست عبور کردند.

ووشو؛

زهرا کیانی چهارم شد

در دومین روز رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، زهرا کیانی، پرچمدار و یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران، در فرم چانگ‌چوان به رقابت پرداخت. کیانی در رقابت با ۱۵ تالوکار دیگر آسیایی، اجرای خود را با امتیاز ۹.۷۰۳ به پایان رساند و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

نماینده هنگ‌کنگ با امتیاز ۹.۷۱۳ به مدال طلا رسید، نماینده ماکائو با ۹.۷۱۰ دوم شد و نماینده اندونزی نیز با ۹.۷۰۶ در جایگاه سوم قرار گرفت. به این ترتیب، کیانی تنها سه هزارم امتیاز با مدال برنز فاصله داشت.

سه پیروزی در ساندا

در بخش ساندا سه نماینده ایران موفق به عبور از حریفان خود شدند. مهدی کرمانی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم مردان مقابل عبدالحمید از ازبکستان قرار گرفت و پس از دو راند مبارزه، با برتری در هر دو راند به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم، شجاع پناهی برابر حضرت عوض کلیدیو از ترکمنستان به میدان رفت و در مبارزه‌ای نزدیک، در دو راند به پیروزی رسید و به مرحله بعد صعود کرد.

دیانا رحیمی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم بانوان، مقابل ژانگ از چین قرار گرفت و پس از دو راند مبارزه، شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها کنار رفت.

به این ترتیب، در روز دوم ووشو، کیانی به مقام چهارم رسید و دو سانداکار مرد ایران نیز به مرحله بعد راه یافتند.

شنا؛

مطاعی و عباسی فینالیست شدند، دو رکورد ملی شکست

روز دوم مسابقات شنا برای ایران با دو صعود به فینال و چند رکوردشکنی همراه بود.

هومر عباسی در ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان ابتدا در مرحله مقدماتی به آب زد و با ثبت زمان ۲۵.۳۷ ثانیه ضمن صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را شکست. عباسی در فینال نیز عملکرد خود را بهبود داد و با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

به این ترتیب، رکورد ملی ۵۰ متر کرال پشت در فاصله چند ساعت، دو بار توسط عباسی شکسته شد.

از سوی دیگر، صعود او به فینال این ماده نیز یک اتفاق مهم برای شنای ایران بود؛ عباسی نخستین شناگر ایرانی شد که در فینال ۵۰ متر کرال پشت بازی‌های آسیایی حضور پیدا می‌کند و حضور او در فینال انفرادی، پس از ۱۶ سال بار دیگر شنای ایران را در مرحله نهایی یک ماده انفرادی بازی‌های آسیایی قرار داد.

امیر مطاعی، رکورددار ملی ایران در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه نیز در ماده ۱۰۰ متر قورباغه ابتدا در مرحله مقدماتی با زمان ۱:۰۰.۶۶ به فینال رسید و رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید.

مطاعی در فینال با ثبت زمان ۱:۰۰.۵۷ در جایگاه هفتم ایستاد؛ او به این ترتیب در یک روز، دو بار رکورد ملی ۱۰۰ متر قورباغه را شکست و زمان خود را در فینال نیز ۹ صدم ثانیه بهبود داد.

در فینال این ماده، دونگ ژیائو از چین و اوهاشی شون از ژاپن با زمان ۵۸.۶۴ ثانیه به صورت مشترک اول شدند و چین هائو از چین با زمان ۵۹.۰۱ ثانیه سوم شد.

سامیار عبدلی، سریع‌ترین شناگر ایران، در مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد مردان با زمان ۲۲.۴۴ ثانیه چهارم شد و از صعود به فینال بازماند. او تنها سه صدم ثانیه با رکورد شخصی خود فاصله داشت.

ژیمناستیک؛

الفتی و دوستان در فینال

مرحله مقدماتی ژیمناستیک هنری نیز برای کاروان ایران با چهار صعود به فینال همراه بود. مهدی الفتی در پرش خرک دو اجرای خود را با امتیاز‌های ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰ انجام داد و با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به فینال رسید.

در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ ششم شد و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ در جایگاه هشتم قرار گرفت؛ هر دو به فینال راه یافتند.

آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ چهارم شد و جواز حضور در فینال را به دست آورد.

در بارفیکس، محمدرضا حمیدی امتیاز ۱۲.۸۳۳ را به ثبت رساند و در جایگاه نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.

فینال خرک حلقه و دارحلقه روز پنجشنبه و فینال پرش خرک روز جمعه برگزار خواهد شد.

تیراندازی؛

نکونام با اختلاف ۰.۶ امتیاز فینال را از دست داد

در تفنگ ۱۰ متر مردان، امیرمحمد نکونام با کسب ۶۲۸.۹ امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفت و تنها با ۰.۶ امتیاز اختلاف از صعود به فینال بازماند.

پوریا نوروزیان با ۶۲۶.۵ امتیاز هجدهم شد و هادی غره‌باقی با ۶۲۵.۳ امتیاز در رده بیستم قرار گرفت.

تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غره‌باقی و مجموع ۱۸۸۰.۷ امتیاز در میان ۱۳ تیم، پنجم شد.

کبدی؛

شروع قدرتمند زنان ایران با شکست سنگین ژاپن

تیم ملی کبدی زنان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا، مقابل ژاپن میزبان به میدان رفت و با اختلافی قابل توجه به پیروزی رسید.

شاگردان غلامرضا مازندرانی نیمه نخست را با برتری ۳۲ بر ۵ به پایان رساندند و در نهایت با نتیجه ۶۳ بر ۲۰ ژاپن را شکست دادند.

ایران در گروه A با هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است که به ترتیب سه‌شنبه و چهارشنبه به مصاف بنگلادش و هند می‌رود.

والیبال ساحلی؛

دومین برد ایران با شکست تیمور شرقی

دومین تیم والیبال ساحلی ایران نیز در دومین روز رقابت‌ها وارد میدان شد. عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی مقابل تیمور شرقی قرار گرفتند و با نتیجه ۲ بر صفر و امتیاز‌های ۲۱–۱۲ و ۲۱–۴ به پیروزی رسیدند.

بدین ترتیب هر دو تیم والیبال ساحلی ایران در دو روز نخست مقابل حریفان خود به پیروزی رسیده‌اند. حریف بعدی این تیم عمان خواهد بود.

تنیس روی میز؛

ایران با سه پیروزی صدرنشین گروه شد

تیم ملی تنیس روی میز ایران روز دوم را نیز با یک پیروزی دیگر به پایان رساند تا با سه برد پیاپی صدرنشین گروه خود شود. ایران در سومین دیدار مرحله گروهی با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و آرین غفاری مقابل اندونزی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

در بازی نخست، نوشاد عالمیان برابر محمد نگارا قرار گرفت. او پس از شکست ۱۱ بر ۹ در ست نخست، سه ست بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۵ به سود خود تمام کرد و ایران را پیش انداخت.

در مسابقه دوم، نیما عالمیان برابر جونیندار محمد قرار گرفت و با پیروزی در ست‌های اول، دوم و چهارم، با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست داد.

در بازی سوم، آرین غفاری برابر پراتاما قرار گرفت. غفاری دو ست نخست را واگذار کرد، در ست سوم ۱۱ بر ۹ به پیروزی رسید، اما در ست چهارم شکست خورد تا اندونزی یکی از امتیازات را به دست آورد.

در بازی چهارم، نیما عالمیان مقابل نگارا قرار گرفت و با پیروزی ۳ بر صفر کار را تمام کرد تا ایران در مجموع ۳ بر یک برنده شود.

ملی‌پوشان ایران پیش از این نیز پاکستان را ۳ بر صفر شکست داده و در دیداری مهم هند را با همین نتیجه از پیش رو برده بودند. به این ترتیب ایران با سه پیروزی از سه مسابقه به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شد.

بسکتبال سه‌نفره زنان؛

دو برد پیاپی برای دختران ایران

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره زنان ایران نیز روز دوم را با دو پیروزی به پایان رساند. دختران ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۹ بر ۵ ازبکستان را شکست دادند.

بسکتبالیست‌های کشورمان در دومین مسابقه نیز مقابل ژاپن، میزبان بازی‌های آسیایی، قرار گرفتند و با نتیجه **۱۸ بر ۱۶** به پیروزی رسیدند.

تیم ایران با ترکیب مهلا عابدی، فرناز خدامرادی، شمیم نوری و مهسا کرانی و با هدایت سحر نجفی در بازی‌های آسیایی حضور دارد.

بوکس؛

شکست نزدیک علی حبیبی‌نژاد برابر نماینده چین

علی حبیبی‌نژاد، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران، در نخستین مبارزه خود برابر لی جیوفنگ از چین روی رینگ رفت و با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حبیبی‌نژاد راند نخست را با رأی ۵ بر صفر واگذار کرد، اما در راند دوم با عملکردی بهتر با رأی ۴ بر یک پیروز شد.

در راند سوم نیز مبارزه نزدیک دنبال شد، اما در نهایت داوران با رأی ۳ بر ۲ بوکسور چینی را برنده اعلام کردند.

هندبال؛

شکست ایران برابر قهرمان آسیا

تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی مقابل بحرین قرار گرفت و با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ شکست خورد.

بحرین که اخیراً عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورده، از همان ابتدای مسابقه تلاش کرد اختلاف ایجاد کند. در سوی مقابل، ننـاد کلاییچ با استفاده از بازیکنان جوان‌تر تلاش کرد ضمن افزایش تجربه این نفرات، شرایط بازیکنان را برای دیدار‌های حساس پیش‌رو نیز مدیریت کند.

ایران در سومین دیدار مرحله گروهی، سه‌شنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۲ به وقت تهران به مصاف کره جنوبی می‌رود؛ مسابقه‌ای که با توجه به شرایط جدول می‌تواند در تعیین جایگاه ایران اهمیت داشته باشد. آخرین دیدار ایران نیز برابر قزاقستان خواهد بود.

کاراته؛

گلشادنژاد از رسیدن به مدال بازماند

آتوسا گلشادنژاد در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم زنان در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر سوباسا کاما از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

کاراته‌کای ژاپنی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ برابر لی چیائو از چین شکست خورد و به این ترتیب گلشادنژاد نیز شانس حضور در جدول شانس مجدد و تلاش برای کسب مدال برنز را از دست داد.

دومین روز بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا برای کاروان ایران بیش از هر چیز روز صعود، رکوردشکنی و تثبیت موقعیت تیم‌ها بود.