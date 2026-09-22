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دادستان تهران

اموال متعلق به عناصر ضدانقلاب توقیف شد

قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۹۱
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2770 بازدید
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عناصر ضدانقلاب

به گزارش تابناک؛ علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: به دستور این دادستانی، با شناسایی حساب‌های بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ تن از عوامل ضد انقلاب که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اغتشاشات سال گذشته با دشمن متخاصم همکاری کرده و در مقابل ملت ایران قرار گرفتند، بخشی از اموال عناصر معاند توقیف شد.

صالحی تصریح کرد: تعداد حساب‌های متعلق به این افراد ۲ هزار و ۱۹۱ فقره بوده همچنین تعداد خودروهای توقیف شده نیز ۳۷ دستگاه است.

براساس این گزارش، پیش از این با دستور دادستانی تهران ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور وبه نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند در تهران توقیف شده بود که بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و ...، فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و همچنین چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.

همچنین ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطن فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده بود. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده بود.
منبع: ایرنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
1
پاسخ
رحم نکنید تکه تکه اشون کنید هرکجای دنیا هستن باید کشته بشن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
2
پاسخ
باید شلاق هم بخورند تا درس عبرت برای همه بشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
خیلی عالی
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