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ادعای تازه مکرون برای همکاری با آمریکا در تنگه هرمز

رئیس جمهور فرانسه بامداد سه‌شنبه گفت که در دیدار با همتای آمریکایی، درباره کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی و محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در غرب آسیا گفتگو کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۸۵
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ترامپ مکرون

به گزارش تابناک، «امانوئل مارون»‌ رئیس جمهور فرانسه که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود دیدار و رایزنی کرد.

مکرون در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «ما تصمیم گرفتیم برای کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی، محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز با هم همکاری کنیم».

وی در این‌باره ادامه داد:‌ «موضوع دیگری که درباره آن صحبت کردیم، وضعیت دریای سرخ بود. این مسئله برای قیمت‌های جهانی (انرژی) مهم است».

رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت: «ما تلاش‌های خود را برای تضمین توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی و غیرنظامی اوکراین ترکیب خواهیم کرد».

مکرون همچنین افزود: «جمعیت غیرنظامی باید محافظت شوند و ما باید در اسرع وقت مذاکرات جدی در مورد شرایط صلح بین روسیه و اوکراین را آغاز کنیم».

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
6
پاسخ
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