ادعای تازه مکرون برای همکاری با آمریکا در تنگه هرمز
به گزارش تابناک، «امانوئل مارون» رئیس جمهور فرانسه که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود دیدار و رایزنی کرد.
مکرون در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «ما تصمیم گرفتیم برای کاهش تنشها در بازارهای انرژی، محافظت از زیرساختهای حیاتی در خاورمیانه و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز با هم همکاری کنیم».
وی در اینباره ادامه داد: «موضوع دیگری که درباره آن صحبت کردیم، وضعیت دریای سرخ بود. این مسئله برای قیمتهای جهانی (انرژی) مهم است».
رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت: «ما تلاشهای خود را برای تضمین توقف حملات علیه زیرساختهای انرژی و غیرنظامی اوکراین ترکیب خواهیم کرد».
مکرون همچنین افزود: «جمعیت غیرنظامی باید محافظت شوند و ما باید در اسرع وقت مذاکرات جدی در مورد شرایط صلح بین روسیه و اوکراین را آغاز کنیم».