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هشدار درباره وضعیتی که قاتل قلبتان است!

تحقیقات جدید حاکی از آن است که خوابیدن یا قرار گرفتن در معرض نور زیاد در شب، ممکن است شکل و عملکرد قلب را تغییر دهد و سلامت ما را تهدید کند. تحقیقات جدید حاکی از آن است که خوابیدن یا قرار گرفتن در معرض نور زیاد در شب، ممکن است شکل و عملکرد قلب را تغییر دهد و سلامت ما را تهدید کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۷۱
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نور شب

به گزارش تابناک، سرپرست مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولان در نیواورلئان، و سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «مطالعات مشاهده‌ای قبلی، قرار گرفتن در معرض نور در شب را با خطر بیشتر بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط می‌دانستند، اما اطلاعات کمی در مورد ساختار قلبی و تغییرات عملکردی مرتبط با آن وجود دارد.»
 
 دکتر «لو چی» در بیانیه‌ای افزود: «ما این تحقیق را انجام دادیم تا بفهمیم وقتی افراد در هنگام شب در معرض نور زیاد قرار می‌گیرند چه اتفاقی برای قلب می‌افتد.»

تغییرِ ساختارِ قلب زیرِ نورِ اتاق‌خواب؛ خطری که نادیده می‌گیریم

برای این مطالعه، از بیش از ۱۱۰۰۰ بزرگسال خواسته شد تا به مدت هفت روز از حسگر‌های مچ دست استفاده کنند تا قرار گرفتن در معرض نور شبانه شان را ردیابی کنند.

افراد در گروهی که بیشترین قرار گرفتن در معرض نور شب را داشتند حدود ۳۴ دقیقه در شب را در سطوح نوری سپری می‌کردند که ممکن است ملاتونین- هورمونی که به تنظیم خواب کمک می‌کند- را سرکوب کند.

سه سال بعد، محققان از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) برای بررسی قلب آنها استفاده کردند.

اسکن‌های آنها ضخیم شدن دیواره بطن چپ قلب را نشان داد که باعث کاهش فضای داخل آن شد.
 
همچنین نشانه‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد توانایی عضله قلب برای خم شدن در طول ضربان کاهش می‌یابد که یک نشانه اولیه اختلال عملکرد قلب است. به این حالت بازسازی قلب می‌گویند.

عادتی که قلب‌تان را فرسوده می‌کند

چی گفت: «این روش بدن ما برای سازگاری با استرس است، اما در نهایت قلب را ضعیف می‌کند و می‌تواند منجر به نارسایی قلبی شود.»

محققان می‌گویند خواب کوتاه‌تر به نظر می‌رسد در ارتباط بین نور شبانه و این تغییرات نقش داشته باشد.

محققان با اشاره به اینکه قرار گرفتن در معرض نور یک عامل خطر فزاینده برای بیماری قلبی است، از پزشکان، به ویژه کسانی که نارسایی قلبی یا فیبریلاسیون دهلیزی را درمان می‌کنند، خواستند تا از بیماران در مورد تاریکی اتاق، استفاده از صفحه نمایش و کار در شیفت شب سوال کنند.

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