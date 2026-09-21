کاردار پاکستان در افغانستان احضار شد
وزارت خارجه افغانستان در پی حملات هوایی دیشب پاکستان، کاردار این کشور در کابل را احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۸| |
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به گزارش تابناک، وزارت خارجه دولت طالبان دوشنبهشب در پی حملات هوایی بکشنبه شب پاکستان به مناطق شرقی افغانستان، کاردار سفارت پاکستان را احضار و اعتراض رسمی خود را نسبت به حملات در استانهای «کنر» و «پکتیکا» اعلام کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد کاردار پاکستان در کابل را در اعتراض به حملات هوایی بامداد دوشنبه به استانهای کنر و پکتیکا احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراض به وی تحویل داده است.
وزارت خارجه دولت طالبان این حملات را نقض حریم هوایی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست و اعلام کرد مناطق و تأسیسات غیرنظامی هدف قرار گرفتهاند.
منبع: ایسنا
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