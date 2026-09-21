کاردار پاکستان در افغانستان احضار شد

به گزارش تابناک، وزارت خارجه دولت طالبان دوشنبه‌شب در پی حملات هوایی بکشنبه شب پاکستان به مناطق شرقی افغانستان، کاردار سفارت پاکستان را احضار و اعتراض رسمی خود را نسبت به حملات در استان‌های «کنر» و «پکتیکا» اعلام کرد.

این وزارتخانه تأکید کرد کاردار پاکستان در کابل را در اعتراض به حملات هوایی بامداد دوشنبه به استان‌های کنر و پکتیکا احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراض به وی تحویل داده است.

وزارت خارجه دولت طالبان این حملات را نقض حریم هوایی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست و اعلام کرد مناطق و تأسیسات غیرنظامی هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: ایسنا