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طرز تهیه لوبیاپلو با تن ماهی

لوبیاپلو با تن ماهی یک غذای سریع، خوش‌عطر و اقتصادی است که می‌توانید آن را با لوبیا سبز، برنج و تن ماهی درست کنید. این غذا برای ناهار یا شام گزینه‌ای متفاوت و سیرکننده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۶۳
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5276 بازدید
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لوبیا پلو

 

به گزارش تابناک؛ لوبیاپلو با تن ماهی یک غذای سریع، خوش‌عطر و اقتصادی است که می‌توانید آن را با لوبیا سبز، برنج و تن ماهی درست کنید. این غذا برای ناهار یا شام گزینه‌ای متفاوت و سیرکننده است.

مواد لازم برای ۴ نفر

برنج ۳ پیمانه

تن ماهی ۱ قوطی

لوبیا سبز ۳۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد بزرگ

گوجه‌فرنگی ۲ عدد

رب گوجه‌فرنگی ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

دارچین نصف قاشق چای‌خوری

زعفران دم‌کرده ۲ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

روغن به مقدار لازم

سیب‌زمینی برای ته‌دیگ ۱ عدد

مراحل پخت

۱. آماده کردن لوبیا سبز

لوبیا‌ها را بشویید و به اندازه‌های کوچک خرد کنید. آنها را با مقدار کمی آب حدود ۱۰ دقیقه بپزید تا کمی نرم شوند، سپس آبکش کنید.

۲. درست کردن مایه لوبیاپلو

پیاز را نگینی خرد کرده و با کمی روغن تفت دهید تا طلایی شود. زردچوبه را اضافه کنید. سپس لوبیا سبز را داخل تابه بریزید و چند دقیقه تفت دهید.

گوجه‌فرنگی‌های رنده‌شده و رب گوجه را اضافه کنید و اجازه دهید مواد خوب تفت بخورند و آب اضافی گوجه کشیده شود. فلفل سیاه و دارچین را نیز اضافه کنید.

۳. اضافه کردن تن ماهی

تن ماهی را طبق دستور روی قوطی آماده کنید، سپس روغن اضافی آن را بگیرید. تن ماهی را به آرامی به مایه لوبیا اضافه کنید و فقط ۲ تا ۳ دقیقه تفت دهید تا با مواد ترکیب شود. زیاد هم نزنید تا تن ماهی خرد و له نشود.

۴. آماده کردن برنج

برنج را با آب و نمک بجوشانید و زمانی که مغز برنج هنوز کمی سفت است، آن را آبکش کنید.

۵. دم گذاشتن لوبیاپلو

کف قابلمه کمی روغن بریزید و حلقه‌های سیب‌زمینی را برای ته‌دیگ بچینید. یک لایه برنج، سپس مقداری از مایه لوبیا و تن ماهی بریزید و این کار را تا تمام شدن مواد ادامه دهید.

در پایان زعفران دم‌کرده را روی برنج بدهید. در قابلمه را با دم‌کنی بگذارید و ابتدا حدود ۵ دقیقه حرارت را متوسط کنید، سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید لوبیاپلو حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه دم بکشد.

نکته خوشمزه‌تر شدن

برای طعم مجلسی‌تر می‌توانید هنگام دم کشیدن، کمی کره و زعفران روی برنج بدهید. همچنین اگر طعم شیرین‌تر دوست دارید، مقدار بسیار کمی دارچین یا یک قاشق چای‌خوری شکر به مایه گوجه اضافه کنید.

زمان آماده‌سازی: حدود ۳۰ دقیقه

زمان پخت: حدود ۴۵ دقیقه

مناسب برای: ۴ نفر

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لوبیا پلو تن ماهی برنج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
ماهی تن درسته جناب اشپز نه تن ماهی
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