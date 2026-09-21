گفتوگوی وزرای خارجه چین و آلمان درباره ایران و اوکراین
وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که «وانگ یی» و «یوهان وادفول» وزیران امور خارجه چین و آلمان درباره وضعیت ایران و بحران اوکراین تبادل نظر کردهاند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۶| |
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به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه در تماسی تلفنی با وادفول گفتوگو کرد.
وزارت خارجه چین در این باره اعلام کرد: «طرفین درباره وضعیت ایران و بحران اوکراین تبادل نظر کردند.»
وی در جریان این گفتوگو موضع چین را یادآوری کرد.
وزیر امور خارجه چین گفت چین همواره متعهد به ترویج صلح و مذاکرات بوده و تنها اقداماتی را انجام خواهد داد که به صلح کمک کند.
منبع: ایسنا
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فقط چند روز برای ساخت بمب اتم فرصت داریم
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
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