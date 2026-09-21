وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که «وانگ یی» و «یوهان وادفول» وزیران امور خارجه چین و آلمان درباره وضعیت ایران و بحران اوکراین تبادل نظر کرده‌اند.

گفت‌وگوی وزرای خارجه چین و آلمان درباره ایران و اوکراین

به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه در تماسی تلفنی با وادفول گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجه چین در این باره اعلام کرد: «طرفین درباره وضعیت ایران و بحران اوکراین تبادل نظر کردند.»

وی در جریان این گفت‌وگو موضع چین را یادآوری کرد.

وزیر امور خارجه چین گفت چین همواره متعهد به ترویج صلح و مذاکرات بوده و تنها اقداماتی را انجام خواهد داد که به صلح کمک کند.

منبع: ایسنا