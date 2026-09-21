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جزئیات گفت‌وگوی پزشکیان با وزیر کشور پاکستان

رئیس جمهور با تأکید بر ظرفیتهای گسترده ایران و پاکستان برای توسعه همکاری های دوجانبه، بر تقویت روابط تهران و اسلام آباد در حوزه های تجارت انرژی گردشگری سرمایه گذاری و تعاملات فرهنگی و علمی تأکید کرد و گفت: با توسعه سرمایه گذاری های مشترک و تسهیل همکاری های اقتصادی میتوان روابط دو کشور را بیش از پیش تعمیق کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۵۱
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، عصر امروز دوشنبه در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات تهران و اسلام‌آباد، بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و ارتباطات فرهنگی و علمی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش چشمگیر سطح روابط میان دو کشور اظهار داشت: خوشحالیم که به‌صورت مستمر روند همکاری‌های دوجانبه را پیگیری می‌کنید و امیدواریم این تعاملات در تمامی زمینه‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.

پزشکیان همچنین با اشاره به روند رو به گسترش تعاملات میان کشورهای اسلامی، تصریح کرد: بر این باوریم که اقدامات و فشارهای آمریکا، زمینه‌ساز افزایش همگرایی و تعامل مستمر میان کشورهای اسلامی شده است و دیدارها و رایزنی‌های متعدد میان هیئت‌های ایرانی و پاکستانی، نمونه‌ای روشن از این روند به شمار می‌رود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش ارتباطات میان بخش‌های مختلف دو کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، گسترش ارتباطات و تسهیل همکاری‌های اقتصادی، شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط ایران و پاکستان باشیم.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: ایران و پاکستان از کشورهای قدرتمند منطقه هستند و از ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع غنی برخوردارند. اگر این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و دست به دست هم دهیم، می‌توانیم بسیاری از نیازهای خود را با اتکا به توانمندی‌های داخلی و منطقه‌ای تأمین کنیم.

در این دیدار، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر اهمیت ارتقای سطح مناسبات دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به روند توسعه روابط تهران و اسلام‌آباد اظهار داشت: معتقدیم که روابط ایران و پاکستان هیچ‌گاه در چنین سطح بالایی که امروز شاهد آن هستیم، قرار نداشته است.

وزیر کشور پاکستان افزود: مصمم هستیم روابط و همکاری‌های دو کشور را در تمامی زمینه‌ها، از جمله تجاری، اقتصادی، گردشگری، سیاسی، فرهنگی و علمی، بیش از پیش توسعه و ارتقا دهیم.

نقوی همچنین در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌ها و تعاملات ایران و پاکستان در بخش‌های مختلف ارائه کرد و بر آمادگی دولت پاکستان برای تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پاکستان وزیر کشور پاکستان آمریکا مذاکره جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
1
پاسخ
فقط چند روز برای ساخت بمب اتم فرصت داریم
باید سریع ظرف چند روز بمب اتم بسازیم
این فرصت در تاریخ ایران تکرار نمی شود
و اعلام عمومی که بمب اتم داریم بکنیم و
بعد پزشکیان و ترامپ دیدار بکنند به عنوان دو ابر قدرت
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