رایزنی وزیر کشور پاکستان در ایران برای پیشبرد فرآیند صلح

وزیر کشور پاکستان پس از دیدار با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: درباره تلاش های نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در زمینه فرآیند صلح و پیشبرد آن صحبت کردیم.

به گزارش تابناک، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور) در حاشیه دیدار با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان بیان کرد: هدف اصلی این دیدار، پیگیری توافقاتی است که در سفر قبلی به کشور دوست و برادر پاکستان انجام شده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و پاکستان در دو سال اخیر راهبردی و عمیق بوده است اظهار کرد: مسئولان دو کشور برای توسعه همکاری در همه جوانب اهتمام زیادی دارند و ما نمی‌توانیم بگوییم با پاکستان صرفاً در یک موضوع خاص ارتباط داریم؛ بلکه ارتباط ایران و پاکستان بسیار گسترده است و در همه بخش‌ها روابط بسیار خوبی وجود دارد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه بخشی از توافقات بسیار خوبی که در پاکستان داشتیم عملی شده است تصریح کرد: ارتقای مبادلات تجاری از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار، هدف کوتاه‌مدت و میان‌مدت ما است که ان‌شاءالله به آن خواهیم رسید.

مومنی در ادامه گفت: در جریان این میزبانی و این دیدار نیز پیگیر بقیه توافقات خواهیم بود. ایران و پاکستان، دو کشور بزرگ و تأثیرگذار در منطقه هستند؛ بنابراین درباره تحولات منطقه نیز در این سفر بحث و تبادل نظر می‌شود.

مومنی در پاسخ به پرسشی درباره اجلاس وزرای کشور اکو گفت: سال گذشته پس از جنگ ۱۲ روزه، اجلاس وزرای کشور اکو در تهران برگزار شد و در آنجا رأی‌گیری شد که اجلاس بعدی در پاکستان برگزار شود؛ بر همین اساس، ماه آینده اجلاس وزرای کشور عضو اکو در پاکستان برگزار می‌شود که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت خواهم کرد.

وزیر کشور در ادامه بیان کرد: در آن سفر، غیر از موضوعات اجلاس، در نشست‌ها و جلساتی که داریم، موضوعات مربوط به روابط دوجانبه نیز حتماً پیگیری و بررسی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تعامل نزدیک عاصم منیر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان بیان کرد: کارها به خوبی پیش می‌رود و ما هیچ مانعی در هدف‌گذاری میان‌مدت برای رسیدن به مبادلات ۱۰ میلیارد دلار نداریم و هر موضوعی هم که وجود داشته باشد، بلافاصله حل‌وفصل می‌شود.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مرزها گفت: در حال حاضر دو مرز فعال هستند که شبانه روزی خواهد شد و ان‌شاالله بتوانیم با تردد روزانه حداقل ۲۰۰۰ کامیون در زمان‌بندی مشخص به حجم ۱۰ میلیارد دلار تجارت دست یابیم. در صورتیکه زیرساخت‌ ها آماده شود، مرز دیگری نیز در کوهک اضافه و بازگشایی می شود.

وی با اشاره به هماهنگ‌سازی زیرساخت ریلی در کشور گفت: بنا داریم دیگر قطارها در مرز تخلیه نشوند تا دوباره بر روی کامیون‌ها بارگیری شود. بنده و همتایم هر هفته سه‌ تا چهار بار در تماس های تلفنی نیز پیگیر مسائل و رفع موانع در سریع ترین زمان هستیم.

محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز در حاشیه دیدار دو جانبه با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: از حضور در ایران بسیار خوشحالم و گویی در وزارتخانه خود حاضر شده ام و از بابت میزبانی آقای مومنی سپاسگزارم.

وی با بیان اینکه در رابطه با همکاری های دوجانبه، گفتگوهایی در اسلام آباد داشتیم، افزود:امروز نیز در تهران به پیگیری امور از جمله همکاری های مرزی پرداختیم.

نقوی تصریح کرد: همچنین درخصوص تلاش های نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در زمینه فرآیند صلح و پیشبرد آن نیز صحبت کردیم.

وزیر کشور پاکستان با اشاره به نگاه مثبت دو کشور در توسعه روابط، ابراز امیدواری کرد با حضور اسکندر مومنی در پاکستان پیش از اجلاس وزرای کشور عضو اکو، موضوعات دوجانبه در اسلام آباد پیگیری شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت