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واکنش عراقچی به مطلب نشریه اسرائیل هیوم

وزیر امور خارجه در واکنش به مطلب نشریه اسرائیل هیوم گفت: وقت آن رسیده که واشنگتن خود را از این غل و زنجیر رها کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۲۵
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5985 بازدید
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مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، سیبد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به مطلب نشریه اسرائیل هیوم نوشت: لابی اسرائیل دیگر ابایی ندارد از اینکه نقش و نفوذ خود را در سیاست آمریکا در قبال ایران آشکار کند.

در نشریه متعلق به میریام ادلسون، که بلندگوی این لابی است، صراحتاً  گفته شده سیاست آمریکا باید به‌گونه‌ای باشد که در قبال هرگونه بی‌احترامی یا تعرض به اسرائیل، آمریکا نیز هزینه‌ای بپردازد!

وقت آن رسیده که واشنگتن خود را از این غل و زنجیر رها کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
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