پروازهای ایران ایر به عراق همچنان برقرار است

به گزارش تابناک، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پروازهای هما از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و اصفهان به مقصد فرودگاه نجف طبق برنامه پروازی در حال انجام است.

پروازهای ایران ایر در مسیرهای تهران ـ نجف، مشهد ـ نجف و اصفهان ـ نجف و مسیرهای بازگشت از نجف به این سه شهر همچنان برقرار است و مسافران می‌توانند مطابق برنامه از خدمات پروازی این شرکت در این مسیرها استفاده کنند.