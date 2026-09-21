پروازهای ایران ایر به عراق همچنان برقرار است
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پروازهای هما به فرودگاه نجف همچنان برقرار است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۲۲| |
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به گزارش تابناک، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پروازهای هما از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و اصفهان به مقصد فرودگاه نجف طبق برنامه پروازی در حال انجام است.
پروازهای ایران ایر در مسیرهای تهران ـ نجف، مشهد ـ نجف و اصفهان ـ نجف و مسیرهای بازگشت از نجف به این سه شهر همچنان برقرار است و مسافران میتوانند مطابق برنامه از خدمات پروازی این شرکت در این مسیرها استفاده کنند.
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