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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۰
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۰
2307 بازدید
آسپرین؛

چرا بیشتر ما اشتباه نفس می‌کشیم؟

بیشتر انسان‌ها در طول زندگی صدها میلیون بار نفس می‌کشند، اما ممکن است همین عملکرد به‌ظاهر ساده را به شکلی انجام دهند که بر خواب، تمرکز، اضطراب و حتی سلامت عمومی بدن اثر بگذارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد شیوه ورود هوا به بدن و سرعت تنفس می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی ایجاد کند.این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند که چرا انسان مدرن به تدریج از الگوی طبیعی تنفس فاصله گرفته و چگونه چند تغییر ساده می‌تواند کیفیت تنفس را بهبود دهد؛ از نقشی که ساختار بینی در این فرایند دارد تا عادتی بسیار ساده که ممکن است تأثیری غیرمنتظره بر بدن داشته باشد.
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