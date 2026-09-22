آسپرین؛
چرا طاعون سیاه هنوز ریشهکن نشده است؟
طاعون سیاه یکی از مرگبارترین بیماریهای تاریخ بشر بود و در قرن چهاردهم جان دهها میلیون نفر را گرفت. با وجود پیشرفت پزشکی و کاهش چشمگیر موارد ابتلا، عامل این بیماری هنوز از جهان ناپدید نشده و هر سال تعدادی از انسانها را مبتلا میکند.اما چرا بیماری با چنین سابقه مرگباری تاکنون بهطور کامل ریشهکن نشده است؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان میدهد که پاسخ این پرسش فقط به توانایی پزشکی مربوط نیست و بخشی از ماجرا در طبیعت و چرخهای نهفته است که کنترل کامل آن بسیار دشوار است.
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