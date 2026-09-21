به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز تهران در سومین روز هفته، حال‌وهوای متفاوتی را تجربه کرد. نگاهی به تابلوی صرافی‌ها و بازار آزاد نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی پس از روزهای پرنوسان، امروز با اندکی عقب‌نشینی مواجه شد و معامله‌گران شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بودند.

در بازار آزاد تهران، قیمت دلار آمریکا با افت حدود هزار تومانی نسبت به آخرین نرخ ثبت‌شده در روز گذشته، به پله ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این عقب‌نشینی قیمت‌ها تنها محدود به دلار نبود؛ به‌طوری‌که قیمت اسکناس یورو نیز در بازار آزاد روی نرخ ۲۶۵ هزار تومان ایستاد و درهم امارات هم با حفظ سطوح قیمتی خود، در محدوده ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

قیمت پوند، یوان و دلار کانادا

سایر ارزهای مهم نیز در این مسیر قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که نرخ اسکناس پوند انگلیس در تابلوی بازار به ۳۰۶ هزار تومان رسید، یوان چین ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد و دلار کانادا نیز در نهایت با نرخ ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد.

حواله‌ها در مسیر صعودی

در حالی که بازار آزاد امروز را با اصلاح جزئی قیمت‌ها پشت سر گذاشت، روند در مرکز مبادله ایران متفاوت بود و شاهد رشد نرخ حواله‌ها بودیم. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با رشدی ۹۸۲ تومانی به ۱۶۶ هزار و ۹۰ تومان و نرخ فروش آن با افزایش ۹۹۱ تومانی به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید.

این روند صعودی در سایر ارزهای مبادلاتی نیز مشهود بود. نرخ خرید حواله یورو با رشدی ۱۱۲۱ تومانی به رقم ۱۹۰ هزار و ۷۶۷ تومان و نرخ فروش آن با افزایش ۱۱۳۱ تومانی به ۱۹۲ هزار و ۴۹۹ تومان صعود کرد. همچنین در بازار حواله درهم امارات، شاهد رشد ۲۶۷ تومانی در نرخ خرید و افزایش ۲۷۰ تومانی در نرخ فروش بودیم که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در این بخش از بازار، رویکرد متفاوتی را نسبت به کف بازار آزاد دنبال می‌کند.

این تغییرات قیمتی در حالی رقم می‌خورد که معامله‌گران همچنان با احتیاط، رفتار خود را با اخبار سیاسی و سیگنال‌های بانک مرکزی تنظیم می‌کنند. باید دید در روزهای آینده، شکاف میان قیمت‌های بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله، چه مسیری را طی خواهد کرد.