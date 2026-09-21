En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت دلار امروز در بازار آزاد و مرکز مبادله/ افت دلار آزاد همزمان با رشد حواله‌ها

فعالان ارزی امروز شاهد نوسان محدود و کاهشی دلار در بازار آزاد و رشد نرخ حواله های ارزی در مرکز مبادله بودند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۸۶
| |
2436 بازدید
دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز تهران در سومین روز هفته، حال‌وهوای متفاوتی را تجربه کرد. نگاهی به تابلوی صرافی‌ها و بازار آزاد نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی پس از روزهای پرنوسان، امروز با اندکی عقب‌نشینی مواجه شد و معامله‌گران شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بودند.

در بازار آزاد تهران، قیمت دلار آمریکا با افت حدود هزار تومانی نسبت به آخرین نرخ ثبت‌شده در روز گذشته، به پله ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این عقب‌نشینی قیمت‌ها تنها محدود به دلار نبود؛ به‌طوری‌که قیمت اسکناس یورو نیز در بازار آزاد روی نرخ ۲۶۵ هزار تومان ایستاد و درهم امارات هم با حفظ سطوح قیمتی خود، در محدوده ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

قیمت پوند، یوان و دلار کانادا

سایر ارزهای مهم نیز در این مسیر قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که نرخ اسکناس پوند انگلیس در تابلوی بازار به ۳۰۶ هزار تومان رسید، یوان چین ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد و دلار کانادا نیز در نهایت با نرخ ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد.

حواله‌ها در مسیر صعودی

در حالی که بازار آزاد امروز را با اصلاح جزئی قیمت‌ها پشت سر گذاشت، روند در مرکز مبادله ایران متفاوت بود و شاهد رشد نرخ حواله‌ها بودیم. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با رشدی ۹۸۲ تومانی به ۱۶۶ هزار و ۹۰ تومان و نرخ فروش آن با افزایش ۹۹۱ تومانی به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید.

این روند صعودی در سایر ارزهای مبادلاتی نیز مشهود بود. نرخ خرید حواله یورو با رشدی ۱۱۲۱ تومانی به رقم ۱۹۰ هزار و ۷۶۷ تومان و نرخ فروش آن با افزایش ۱۱۳۱ تومانی به ۱۹۲ هزار و ۴۹۹ تومان صعود کرد. همچنین در بازار حواله درهم امارات، شاهد رشد ۲۶۷ تومانی در نرخ خرید و افزایش ۲۷۰ تومانی در نرخ فروش بودیم که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در این بخش از بازار، رویکرد متفاوتی را نسبت به کف بازار آزاد دنبال می‌کند.

این تغییرات قیمتی در حالی رقم می‌خورد که معامله‌گران همچنان با احتیاط، رفتار خود را با اخبار سیاسی و سیگنال‌های بانک مرکزی تنظیم می‌کنند. باید دید در روزهای آینده، شکاف میان قیمت‌های بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله، چه مسیری را طی خواهد کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو بازار ارز
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005r0E
tabnak.ir/005r0E