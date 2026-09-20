دلار به ۲۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید/ یورو و پوند هم گران شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در جریان معاملات امروز بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در کف بازار آزاد تهران با روند افزایشی همراه بود و به قیمت ۲۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. سایر ارزهای پرمعامله نیز همسو با این روند، تغییر قیمت داشتند. بر این اساس، قیمت هر یورو در بازار آزاد ۲۶۶ هزار تومان و قیمت هر پوند انگلیس ۳۰۷ هزار تومان ثبت شده است. همچنین دلار کانادا با نرخ ۱۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان، درهم امارات با ۶۳ هزار و ۴۰ تومان، لیر ترکیه با ۴ هزار و ۸۲۰ تومان و هر افغانی با ۳ هزار و ۵۷۵ تومان معامله شدند.
عبور نرخ دلار از مرز ۲۳۱ هزار تومان در حالی است که پیشتر در میانه شهریورماه دلار در آستانه ۲۳۰ هزار تومان تغییر مسیر داده بود.
در سمت دیگر بازار، نرخ فروش دلار با کارت ملی در شعب منتخب بانکهای ملت، صادرات و تجارت، بدون تغییر نسبت به روز قبل، همچنان در سطح ۲۱۵ هزار تومان ثابت ماند.
آخرین نرخهای حواله در مرکز مبادله
در معاملات مرکز مبادله ایران، روند نرخ حوالهها افزایشی بود. نرخ خرید حواله دلار آمریکا امروز به ۱۶۵ هزار و ۱۰۸ تومان و نرخ فروش آن به ۱۶۶ هزار و ۶۰۷ تومان رسید که نشاندهنده افزایش ۲۲۹ تومانی در نرخ خرید و ۲۳۱ تومانی در نرخ فروش نسبت به روز شنبه است.
حواله یورو نیز در این مرکز با رشد قیمت همراه بود. نرخ خرید حواله یورو ۱۸۹ هزار و ۶۴۶ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۱ هزار و ۳۶۸ تومان تعیین شد که به ترتیب رشد ۶۳۷ و ۶۴۲ تومانی را نسبت به روز گذشته نشان میدهد. همچنین نرخ خرید و فروش حواله درهم امارات نیز در معاملات امروز این مرکز به ترتیب ۴۴ هزار و ۹۵۸ تومان و ۴۵ هزار و ۳۶۶ تومان ثبت شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.
به گزارش تابناک؛ تغییرات نرخ ارز در هفتههای اخیر در حالی رقم خورده است که بانک مرکزی در مقام بازارساز، راهکارهای متعددی را برای مدیریت جریان نقدینگی و هدایت تقاضا به کار گرفته است. پس از اجرای طرحهایی نظیر فروش هزار دلار با کارت ملی و عرضه اوراق سلف سکه در بورس، اکنون تمرکز بانک مرکزی بر راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی قرار گرفته است.
مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی در تشریح این طرح گفته است: «این صندوقها با همکاری مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شدهاند و هدف از آن، فراهم کردن امکان سرمایهگذاری ارزی برای دارندگان ارز در داخل کشور و همچنین ایرانیان مقیم خارج است. ماهیت این صندوقها کاملاً ارزی است و هدف نهایی آن، هدایت منابع ارزی راکد به سمت اجرای پروژههای مولد و ارزآور در کشور است.»
این سیاستها در ادامه اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی نوسانات و جذب سرمایههای ارزی به بدنه اقتصاد کشور اجرایی شده است. هرچند در حال حاضر انتظارات تورمی و افزایشی در بازار تحت تاثیر افزایش احتمال تشدید تنش جدید آمریکا با ایران، بر روند شاخص ارزی تاثیر معناداری دارد.