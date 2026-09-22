آسپرین؛
هاری چگونه کنترل مغز را به دست میگیرد؟
هاری یکی از مرگبارترین بیماریهای شناختهشده است؛ بیماریای که پس از بروز علائم، تقریباً همیشه به مرگ منتهی میشود. اما نکتهٔ عجیب اینجاست که کشتن میزبان، هدف اصلی ویروس هاری نیست. این ویروس برای گسترش خود مسیری متفاوت از بسیاری از عوامل بیماریزا در پیش میگیرد و با رسیدن به مغز، رفتار میزبان را به شکلی تغییر میدهد که شانس انتقال آن افزایش یابد. اینکه هاری چگونه از اعصاب عبور میکند، چرا در حیوانات پرخاشگری ایجاد میکند و چگونه میتوان پیش از رسیدن آن به مغز جلوی بیماری را گرفت، موضوع این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک است.
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