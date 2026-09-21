وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد

به گزارش تابناک؛ سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان در راس هیاتی با استقبال همتای ایرانی خود و مقامات وزارت امور خارجه وارد تهران شد.

بقایی از گفت‌وگو درباره تفاهم‌های دوجانبه خبر داد

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران پیش از این گفته بود که این سفر در چارچوب روابط دوجانبه انجام می‌شود.

وی روابط دو کشور را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: روابط ما به‌ویژه در چند ماه اخیر در همه حوزه‌ها روندی رو به رشد داشته است.

بقایی افزود: قرار است در این سفر درباره تفاهم‌هایی که پیش از این بین دو کشور، از جمله در سطح رؤسای جمهور صورت گرفته است، گفت‌و‌گو شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در جریان این سفر، پیام، طرح یا پیشنهاد خاصی از سوی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا مطرح خواهد شد؟ گفت: اینکه پاکستان به‌عنوان طرفی که در این مدت زحمات زیادی کشیده و در نقش میانجی از هر فرصتی برای ادامه مساعی جمیله استفاده کند، بسیار طبیعی است؛ اما اینکه بگوییم قرار است طرح خاصی تبادل شود، حداقل تا این لحظه من اطلاعی ندارم.

منبع: ایسنا