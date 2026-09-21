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توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور

وزارت آموزش و پرورش، در اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه اجرای برنامه توزیع شیر و تغذیه رایگان مدارس کشور را برای سال تحصیلی جاری ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۵۹
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2658 بازدید
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توزیع رایگان شیر و تغذیه در مدارس دولتی کشور

به گزارش تابناک؛ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تأمین اقلام تغذیه رایگان صرفاً از کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مجاز خواهد بود.

نظارت بهداشتی و کیفی بر واحد‌های تولیدی، از طریق نمونه‌برداری و آزمایش‌های دوره‌ای، توسط معاونت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها صورت می‌پذیرد؛ نظارت بر فرآیند حمل‌ونقل و نگهداری نیز بر عهده گروه تخصصی بهداشت محیط است.

ثبت اطلاعات دانش‌آموزان بر اساس سامانه سیدا و تنظیم صورتجلسه برای هر مرحله تحویل شیر، از الزامات اجرایی این طرح است.

بر اساس مصوبه‌ی ۸۳ امین جلسه‌ی ستاد تنظیم بازار مسئولیت تأمین شیر بر عهده‌ی استانداران است.»

منبع: ایسنا

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شیر رایگان مدارس تغذیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
4
پاسخ
توی قانون اساسی هم هست رایگان تحصیل تا دوره متوسطه(با پرداخت تمام هزینه ها به عهده دولت
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
7
پاسخ
رانت برای کارخانه های نورچشمی و خاض
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
8
پاسخ
کدوم مدارس ،مدارسی که گمترین شهریش 50میلیون هست ،،شیر وکیک رایگان برا خودتون ،شهریه نگیرید
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