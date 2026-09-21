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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۵۴
کد خبر:۱۳۹۵۳۵۴
4552 بازدید
آسپرین؛

آیا ترومای یک نسل می‌تواند به نسل‌های بعد منتقل شود؟

«ترومای بین‌نسلی» به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن آثار یک تجربهٔ آسیب‌زا، حتی بر افرادی اثر می‌گذارد که خود هرگز آن رویداد را تجربه نکرده‌اند. از جنگ و خشونت گرفته تا تبعیض و فروپاشی‌های اجتماعی، برخی زخم‌ها ظاهراً می‌توانند بسیار فراتر از زندگی کسانی که مستقیماً درگیر آنها بوده‌اند ادامه پیدا کنند.اما این انتقال دقیقاً چگونه رخ می‌دهد؟ آیا رفتار و شیوهٔ تربیت والدین عامل اصلی است، ساختارهای اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارند یا حتی تغییرات زیستی و اپی‌ژنتیکی نیز در این فرایند دخیل‌اند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک سه توضیح اصلی برای این پدیده را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا پاسخ به این پرسش ساده نیست.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین ترومای بین‌نسلی تروما سلامت
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