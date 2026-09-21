«ترومای بین‌نسلی» به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن آثار یک تجربهٔ آسیب‌زا، حتی بر افرادی اثر می‌گذارد که خود هرگز آن رویداد را تجربه نکرده‌اند. از جنگ و خشونت گرفته تا تبعیض و فروپاشی‌های اجتماعی، برخی زخم‌ها ظاهراً می‌توانند بسیار فراتر از زندگی کسانی که مستقیماً درگیر آنها بوده‌اند ادامه پیدا کنند.اما این انتقال دقیقاً چگونه رخ می‌دهد؟ آیا رفتار و شیوهٔ تربیت والدین عامل اصلی است، ساختارهای اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارند یا حتی تغییرات زیستی و اپی‌ژنتیکی نیز در این فرایند دخیل‌اند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک سه توضیح اصلی برای این پدیده را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا پاسخ به این پرسش ساده نیست.