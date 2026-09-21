آسپرین؛
آیا ترومای یک نسل میتواند به نسلهای بعد منتقل شود؟
«ترومای بیننسلی» به پدیدهای گفته میشود که در آن آثار یک تجربهٔ آسیبزا، حتی بر افرادی اثر میگذارد که خود هرگز آن رویداد را تجربه نکردهاند. از جنگ و خشونت گرفته تا تبعیض و فروپاشیهای اجتماعی، برخی زخمها ظاهراً میتوانند بسیار فراتر از زندگی کسانی که مستقیماً درگیر آنها بودهاند ادامه پیدا کنند.اما این انتقال دقیقاً چگونه رخ میدهد؟ آیا رفتار و شیوهٔ تربیت والدین عامل اصلی است، ساختارهای اجتماعی نقش تعیینکننده دارند یا حتی تغییرات زیستی و اپیژنتیکی نیز در این فرایند دخیلاند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک سه توضیح اصلی برای این پدیده را بررسی میکند و نشان میدهد چرا پاسخ به این پرسش ساده نیست.
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