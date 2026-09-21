پاکستان خبر خبرگزاری ایرانی را تکذیب کرد
سفر محسن نقوی به تهران درباره تلاشهای میانجیگری و پایان دادن به بنبست موجود خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفته بود که سفر محسن نقوی به تهران درباره تلاشهای میانجیگری و پایان دادن به بنبست موجود خواهد بود.
در این باره یکی از خبرگزاری های ایران امروز مدعی شده بود سفر محسن نقوی به ایران، هیچ ارتباطی به برنامه میانجی گری پاکستان بین ایران و آمریکا ندارد.
منبع: خبرفوری
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