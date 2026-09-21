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پاکستان خبر خبرگزاری ایرانی را تکذیب کرد

سفر محسن نقوی به تهران درباره تلاش‌های میانجی‌گری و پایان دادن به بن‌بست موجود خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۵۲
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6874 بازدید
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۲
پاکستان و ایران

به گزارش تابناک؛ یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفته بود که سفر محسن نقوی به تهران درباره تلاش‌های میانجی‌گری و پایان دادن به بن‌بست موجود خواهد بود.

در این باره یکی از خبرگزاری های ایران امروز مدعی شده بود سفر محسن نقوی به ایران، هیچ ارتباطی به برنامه میانجی گری پاکستان بین ایران و آمریکا ندارد.

منبع: خبرفوری

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محسن نقوی سفر به ایران میانجیگری ایران پاکستان ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
15
پاسخ
مگه تفاوتی هم داره؟
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
19
پاسخ
میشه میانجی گری هم دونستش اما سفر ایشون برلی هشدار به ایران در مورد یمن بوده.
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