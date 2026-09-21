میکروپلاستیک‌ها دیگر فقط معضل دریاها و محیط‌زیست نیستند؛ پژوهشگران رد این ذرات بسیار ریز را در بخش‌های مختلف بدن انسان، از خون و مغز استخوان گرفته تا قلب و حتی مغز، پیدا کرده‌اند. با این حال هنوز مشخص نیست حضور گسترده این ذرات دقیقاً چه پیامدهایی برای سلامت انسان دارد.این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند روزانه چه مقدار میکروپلاستیک از طریق غذا، آب و هوا وارد بدن می‌شود، چه بخشی از آن در بدن باقی می‌ماند و چرا برخی یافته‌های تازه دانشمندان را نگران کرده است.