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پشت پرده عدم اعلام لیست کامل تیم ملی؛ مشکل آزمون حل شد، کسی برای نوراللهی وساطت نکرد

لیست تیم ملی فوتبال در حالی بدون حضور لژیونرها اعلام شده است که تعدادی از بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی خود را به اردو رسانده‌اند و زیر نظر امیر قلعه‌نویی در حال تمرین کردن هستند، اما تا حل نشدن مشکل آزمون قرار نیست لیست نهایی اعلام شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۲۷
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7458 بازدید
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۱۴

اعلام لیست لژیونرها پس از حل مشکل آزمون/ هیچکس برای نوراللهی پیش‌قدم نشد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، سردار آزمون پس از خط خوردن از لیست تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که به اتفاقات مربوط به ایام جنگ و برخی واکنش‌های این بازیکن در فضای مجازی مربوط می‌شد، در آستانه بازگشت به اردوی این تیم است تا تیم ملی را در جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان همراهی کند. با این حال او برای حل شدن مشکلات ناشی از حواشی اخیر به تهران آمده و روز گذشته (یکشنبه) هم دیدار سردار آزمون با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد تا مشخص شود که بازگشت این مهاجم به اردوی تیم ملی مانع جدی ندارد.

اعلام لیست تیم ملی بدون لژیونرها

اردوی تیم ملی در حال حاضر در تهران آغاز شده و تمرینات این تیم زیر نظر امیر قلعه‌نویی و دستیارانش برگزار می‌شود. اردویی که ابتدا با بازیکنان داخلی آغاز شد و لژیونرها هم به اردو پیوسته‌اند، اما جالب است که هنوز لیست آنها از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نمی‌شود. در حالی که تیم ملی سه‌شنبه تهران را به مقصد تاشکند ترک می‌کند تا برای دیدار دوستانه با ازبکستان آماده شود و سپس از آنجا راهی روسیه می‌شود تا دیداری هم با تیم ملی این کشور داشته باشد.

پشت پرده عدم انتشار لیست کامل تیم ملی

تیم ملی در شرایطی تمرینات خود را پشت سر می‌گذارد که از جانب کادرفنی مشخص شده چه بازیکنانی به اردو فراخوانده شده‌اند و حتی لیست بازیکنان لژیونر هم برای اطلاع‌رسانی به دست روابط عمومی فدراسیون فوتبال رسیده است. با این حال گویا تا حل شدن کامل مشکل سردار آزمون، خبری از اعلام لیست کامل تیم ملی هم نیست و بازیکنان لژیونر هم بدون اعلام و دعوت رسمی فقط با تیم ملی تمرین می‌کنند.

اعلام لیست لژیونرها پس از حل مشکل آزمون/ هیچکس برای نوراللهی پیش‌قدم نشد

باتوجه به شرایط پیش آمده و وساطت‌های صورت گرفته مشکلی سد راه بازگشت آزمون نیست. پیش از این هم عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در خصوص آخرین وضعیت بازگشت سردار آزمون به تیم ملی و مشکلات مربوط به او گفت: «آقای پزشکیان خودش شخصاً موضوع سردار آزمون را پیگیری کرده و می‌توانم بگویم که ۹۰ درصد مسائل او حل شده است.»

چرا کسی برای نوراللهی وساطت نکرد؟

اگرچه تیم ملی همچنان نیاز به تغییر نسل و جوانگرایی دارد و با رویه فعلی، بازهم شانس برای موفقیت بسیار پایین است، اما باتوجه به حل شدن مشکل سردار آزمون یک پرسش تکراری به ذهن خطور می‌کند؛ چرا کسی در چند سال اخیر برای حضور احمد نوراللهی در تیم ملی وساطت نکرد؟ هافبکی که شاید آماده‌ترین دوران فوتبالش را همزمان با حضور امیر قلعه‌نویی در تیم ملی پشت سر گذاشت، اما سرمربی تیم ملی پس از یک اختلاف، حاضر نشد دیگر او را به تیم ملی دعوت کند. البته که تیم ملی برای آینده بهتر نیاز به حضور بازیکنان جوان دارد و شاید بازگشت نوراللهی در این مقطع هم کمکی به شرایط نکند، اما با حل شدن مشکل آزمون این پرسش به جای خود باقی است که چرا مشکل او غیر قابل حل باقی ماند.

اعلام لیست لژیونرها پس از حل مشکل آزمون/ هیچکس برای نوراللهی پیش‌قدم نشد

جوانگرایی و تغییر نسل همچنان وعده توخالی

نکته جالب توجه دیگر این است که لیست تیم ملی در این اردو هم تفاوت چندانی با لیست‌های پیشین امیر قلعه‌نویی نداشت و هیچ تصویر واضحی از رسیدگی به وعده‌ها از جمله جوانگرایی، پوست‌اندازی و تغییر نسل در لیست تیم ملی دیده نمی‌شود. در حالی که سرمربی تیم ملی از زمان حضورش در این تیم وعده جوانگرایی و تغییر نسل داده بود و حالا اندک تغییرات او هم به دلیل حضور تیم ملی زیر ۲۳ سال در بازی‌های آسیایی و حضور تعدادی از بازیکنان مطرح در این تیم، به اردوهای بعدی موکول شده است.

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برچسب ها
سردار آزمون امیر قلعه نویی تیم ملی ایران احمد نوراللهی فدراسیون فوتبال مهدی تاج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۴
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
29
پاسخ
کسی حوصله فوتبال نداره دیگه .
نه آبی نه فرمز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
6
پاسخ
سلام نوراللهی قول بده بره تراکتورمشکلش حل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
9
پاسخ
اینقدر نور الهی نور الهی نکنید خودش نمیخواد ازمون ولی میخواد بازی کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
13
پاسخ
آره همه را خط بزنید این اماراتی را بیارید بقیه اشتباه کردن که پشت کشورشون ایستادن این اماراتی کار خوبی کرده
عبادآبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
13
2
پاسخ
خدایی نورالهی بازیکن نیست درحدتیم ملی نیست
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
11
پاسخ
تا وقتی اردشیر قلعه نوئ مربی واین کادر ضعیف صد سال هم بگذره تیم ملی در همین سطح میمونه چاره کار جوان گرای وعوض شدن رییس فدراسیون فوتباله چون تفکرشون برای پنجاه سال قبله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
7
پاسخ
وجدانن دیگه رامین رضاییان و حاج صفی و کنعانی و جهانبخش و ..‌‌.دیگه خودشون از تیم ملی کنار بروند داوطلبانه....ببیند اصلا قلعه نوعی میخواد با چه نفراتی بازی کنه
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
7
پاسخ
مطمئن باشید آزمون در تیم ملی جایی ندارد
میهن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
خیلی از اونهایی که باید تو تیم باشند، نیستند. و بالعکس خیلی از اونهایی که به درد تیم ملی نمی خورن ولی فیکس تیم ملی شدن
لولی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
7
10
پاسخ
آقای آزمون گیریم برای تو وساطت کردن.اماکسی‌نمی‌تونه‌برای‌برگرداندن‌جایکاهت‌پیش‌ما‌وساطتکنه‌تاابد‌یادمون‌می‌مونه‌درسختی‌ها‌وجنگ کجای تاریخ ایستادی اگر جای تو بودم خودم اینقدر عزت نفس می داشتم و به فوتبال وتیم ملی بر نمی گشتم ‌.
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