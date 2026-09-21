وزیر کشور پاکستان راهی ایران شد

به گزارش تابناک؛ این منبع تایید کرد که وزیر کشور پاکستان توسعه روابط دوجانبه و هماهنگی در امور جاری دو کشور را در تهران پیگیری خواهد کرد.

محسن نقوی از زمان آغاز میانجی گری پاکستان چندین مرتبه به تهران سفر داشته است. وی در آخرین بازدیدش (۲۰ مرداد امسال) با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

نقوی دوم شهریور ماه جاری همراه با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان مجددا به تهران سفر کرد.

منبع: ایرنا