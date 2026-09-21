انهدام یک پهپاد MQ-1 در آسمان تنگۀ هرمز

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: لحظاتی قبل یک پهپاد MQ-۱ دیگر ارتش تروریستی امریکا توسط آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

این پهپاد پیشرفته که با ۲۰۰۰۰ ساعت پرواز برفراز افغانستان به قصاب قندهار معروف است، چندسالی است از سازمان رزم نیروی دریایی و هوایی آمریکا کنار گذاشته شده و جای خود را به mq۹ داده است. با توجه به انهدام بخش اعظمی از mq۹ ها آمریکا دوباره مجبور به استفاده از این پهپاد شده است.