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طرح جنجالی ایتالیا برای دانش آموزان خارجی!

جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفت که کابینه این کشور برای ممنوع کردن پوشش صورت و محدود کردن تعداد دانش‌آموزان خارجی در مدارس آماده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۸۸
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4476 بازدید
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۴
ملونی

به گزارش تابناک؛ ملونی یکشنبه در نشست سالانه شاخه جوانان حزب راستگرایش «برادران ایتالیا» اظهار کرد: بزودی طرحی در نشست کابینه برای تعیین سقف شمار دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس ارائه می‌شود.

وی افزود: این طرح همچنین والدین آن دسته از دانش‌آموزان خارجی را که با ادغام در نظام مدارس مشکل جدی دارند، به یادگیری زبان ایتالیایی ملزم می‌کند. علاوه بر این، این طرح برقع و نقاب در مدارس را ممنوع می‌کند.

نخست وزیر ایتالیا ادعا کرد: شما باید با چهره‌ای نمایان به مدرسه بروید. در ایتالیا هیچ کسی نمی‌تواند به بهانه سنت‌های واقعی یا فرضی تصمیم بگیرد که یک زن جوان باید خود را پنهان کند.

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وی مشخص نکرد که در هر کلاس چه تعداد دانش‌آموز خارجی می‌توانند حضور داشته باشند. یک موسسه تحقیقاتی اعلام کرده که ۱۱.۶ درصد از افراد ثبت‌نامی در مدارس ایتالیا، دانش‌اموزان خارجی هستند.

ایتالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مرکز مدیترانه یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین میزان ورود مهاجران را دارد. این مساله، مهاجرت را به موضوعی بسیار حساس و چالشی عمده برای دولت‌های این کشور تبدیل کرده است.

مناقشه درباره نمادهای مذهبی، ادغام فرهنگی، قوانین شهروندی و سیاست‌های مهاجرتی از موضوعات بحث‌برانگیز در این کشور است.
منبع: ایرنا

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جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا ایتالیا مهاجران برقع نقاب ممنوعیت برقع مدرسه ممنوعیت نقاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
24
پاسخ
خب هر کشوری قوانین خودش رو داره، میتونند برگردند کشور خودشون زندگی کنند.
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
پس چرا وقتی تو ایران میگن طبق قانون باید خانم ها حجاب داشته باشن موضوع عوض میشه؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
13
پاسخ
معنی نمی‌ده کسی صورتش را کاملا بپوشند. در ایران و کشورهای اسلامی هم چنین چیزی نیست. مگر اینکه صورت فرد مشکل خاصی داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
1
پاسخ
پارادوکس عجیبی است در ایران که کشور اسلامی است گروهی از جوانان نمیخواهند حجاب داشته باشند و برعکس در اروپا کسانی شاید در همان کشور بی دین به دنیا آمده و بزرک شده اند اصرار دارند حجاب اسلامی و صحیح داشته باشند این فقط نشان دهند نقش و اثر تربیت و خانواده است و اینکه دولت ها باید روی خانواده ها تاثیر گذار باشند
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