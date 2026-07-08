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نخست وزیر ایتالیا: در حملات به ایران شرکت نمی‌کنیم

نخست‌وزیر ایتالیا با اشاره به مواضع پیشین خود گفت این کشور در حملات علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۴
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نخست وزیر ایتالیا: در حملات به ایران شرکت نمی‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا عصر چهارشنبه در جریان نشست ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه اظهار کرد: ما از ابتدا گفتیم که در حملات علیه ایران شرکت نخواهیم کرد. ما در حملات علیه ایران شرکت نمی‌کنیم و در حملات علیه ایران شرکت نخواهیم کرد.

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر ایتالیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اروپا تا حد زیادی به کشورهایی وابسته است که مواد اولیه حیاتی و عناصر کمیاب را فرآوری می‌کنند؛ موادی که اغلب از آفریقا می‌آیند. آفریقا همسایه نزدیک ماست و کشورهای آفریقایی می‌خواهند همکاری نزدیک‌تری با ما داشته باشند. آنها خواهان یک همکاری سالم مبتنی بر برابری هستند، نه روابط غارتگرانه‌ای که بارها در مورد آن صحبت کرده‌ایم.

ملونی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از سرمایه‌گذاری سیاسی که در رابطه‌ با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام داده، احساس پشیمانی می‌کند یا خیر، گفت: من مطلقا از هیچ چیز پشیمان نیستم.

دونالد ترامپ پیشتر با وجود بالا گرفتن تنش‌ها میان او و جورجیا ملونی در پی اظهارات تحقیرآمیز اخیرش مبنی بر این که ملونی در جریان نشست گروه هفت در پاریس برای گرفتن عکس یادگاری به او «التماس کرده بود»، بار دیگر چند وقت پیش این ادعا را با انتشار پیامی در تروث سوشال تکرار کرد و این درگیری لفظی طی چند هفته اخیر ادامه داشت.

نخست‌وزیر ایتالیا وجود تنش‌های اخیر با دونالد ترامپ از سرمایه‌گذاری سیاسی خود در ناتو دفاع کرد و گفت: ایتالیا قصد دارد به حمایت از اوکراین ادامه دهد و در عین حال مشارکت در حملات علیه ایران را رد می‌کند.  ایتالیا همچنین به دنبال ایفای نقش در پرونده اسرائیل و لبنان و بحث‌ها در مورد چارچوب احتمالی پس از یونیفل است.

وی افزود: ما می‌خواهیم به تعهدات خود در مورد هزینه‌های دفاعی احترام بگذاریم. ما این کار را انجام می‌دهیم و به انجام آن ادامه خواهیم داد، اما به شیوه‌ای پایدار و طبق زمان‌بندی، روش‌ها و اولویت‌های خود را بر اساس شرایط تعیین می‌کنیم.

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