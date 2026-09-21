رکورد ملی در بازیهای آسیایی شکسته شد
به گزارش تابناک؛ در دومین روز رقابتهای شنا بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به فینال این ماده راه یافت.
هومر عباسی در گروه نخست مقدماتی در خط ۶ مسابقه داد و در این گروه دوم شد. زمان ورودی او برای این رقابت نیز ۲۵.۵۱ ثانیه ثبت شده بود، بنابراین هومر عباسی بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خودش به ثبت رساند.
با صعود عباسی به فینال، نام یک شناگر ایرانی پس از ۱۶ سال بار دیگر در فینال انفرادی بازیهای آسیایی قرار گرفت. پیشازاین، محمد علیرضایی در بازیهای آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰ به فینال مواد انفرادی راهیافته بود.اکنون هومر عباسی در فینال ۵۰ متر کرال پشت، در ادامه رقابتهای شنا در مرکز آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) حوالی ساعت ۱۷ به مصاف فینالیستهای این ماده خواهد رفت.
امیر مطاعی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت بازیهای آسیایی ناگویا صعود کرددر مرحله مقدماتی شنای ۱۰۰ متر کرال پشت مردان بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، امیر مطاعی با ثبت زمان یک دقیقه و ۰۰.۶۶ ثانیه در جایگاه هشتم قرار گرفت و راهی فینال شد.