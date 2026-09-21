فصل تابستان تمام می‌شود، اما در آغازین روزهای پاییز گرمای تابستانی باز می‌گردد!

به گزارش تابناک، اواخر هفته جاری با تقویت پر ارتفاع جنب حاره‌ای بر روی ایران بار دیگر هوای تابستانی به کشور باز خواهد گشت.

آنومالی دمای تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال نشان می‌دهد سرتاسر کشور روز‌های پایانی هفته هوای بسیار گرمی به نسبت هنجار بلندمدت این موقع از سال را سپری خواهد کرد.

هسته شدت و زوم این دور مثبت ناهنجاری گرم در باند شمالی کشور متمرکز خواهد بود.

منبع: هواشناسی