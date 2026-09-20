افزایش احتمال تشدید تنش جدید آمریکا با ایران؛ معادله جدید ایران چیست؟

شواهدی از تشدید تنش جدید آمریکا با ایران وجود دارد و تهران در مقابل معادله جدیدی از گسترش جغرافیای جنگ و متنوع ساختن اهداف جنگی را اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، نشانه‌هایی از دور جدیدی از تشدید تنش آمریکا با ایران وجود که در این میان هشدار سفارت آمریکا در امارات به شهروندان آمریکایی در منطقه از جمله آن به شمار می‌رود.

در این راستا، سفارت آمریکا در امارات اعلام کرده است که با توجه به تنش‌ها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنش‌ها وجود دارد.

این سفارتخانه افزود: شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند، باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند و نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته‌شدن حریم‌های هوایی و اختلال در سفر‌ها آگاه باشند. حوثی‌ها وارد درگیری‌های خصمانه با عربستان سعودی شده‌اند؛ از جمله حمله به فرودگاه‌ها. این درگیری نظامی ممکن است به‌سرعت تشدید شود.

بنابر اعلام سفارت آمریکا در امارت، شهروندان آمریکایی که خارج از خاورمیانه هستند، باید در سفر به این منطقه و عبور از آن، به‌طور جدی تجدیدنظر کنند. افرادی که با وجود این هشدار به منطقه سفر می‌کنند یا از آن خارج می‌شوند، باید اطلاعات مربوط به فعالیت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را به‌طور مرتب پیگیری کنند.

این سفارتخانه مدعی شد: تأسیسات دیپلماتیک آمریکا، از جمله تأسیسات خارج از خاورمیانه، هدف حمله قرار گرفته‌اند. ایران و گروه‌های حامی ایران ممکن است سایر منافع آمریکا در خارج از کشور یا مکان‌های مرتبط با ایالات متحده و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان، از جمله شرکت‌ها و دیگر نهاد‌های آمریکایی، را نیز هدف قرار دهند.

البته باید توجه داشت این هشدار در پی تشدید درگیری میان انصارالله یمن و عربستان منتشر شد و نمی‌توان آنرا مستقلا مرتبط با افزایش تنش با ایران دانست.

با وجود این برخی رسانه‌های منطقه‌ای از جمله «ارم نیوز» امارات مدعی شده است که آمریکا برای حملات هوایی و موشکی احتمالی به اهدافی در ایران آماده می‌شود.

از طرف دیگر، ترامپ شنبه‌شب ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، یک روز زودتر از برنامه اعلام‌شده، از کمپ دیوید به کاخ سفید برگشت. کاخ سفید علت تغییر برنامه را اعلام نکرده است.

این موضوع نیز گمانه در خصوص احتمال تشدید تنش آمریکا با ایران را افزایش داده است.

نشست مشترک فرمانده سنتکام با اعراب و اسرائیل

از سوی دیگر نشست فرماندهان سنتکام با برخی کشور‌های عربی و اسرائیل در روز‌های گذشته گمانه تشدید تنش آمریکا با ایران را افزایش داده است.

به گزارش آکسیوس، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی هفته گذشته در آلمان دیدار کردند تا درباره جنگ با ایران و تنش‌های گسترده‌تر در منطقه گفت‌و‌گو کنند.

این نشست غیرعلنی که به ابتکار برد کوپر، فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی آمریکا) برگزار شد، به‌طور رسمی از سوی هیچ‌یک از کشور‌های شرکت‌کننده اعلام نشده بود.

اگرچه نشست‌های مشابهی در گذشته برگزار شده است، اما این نخستین گردهمایی در چنین سطحی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بیش از شش ماه پیش، محسوب می‌شود.

به نوشته آکسیوس، این نشست فرصت نادری بود تا فرماندهان نظامی اسرائیل و کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس که با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، در یک محل گرد هم آیند و درباره جنگ و تحولات منطقه تبادل نظر کنند.

علاوه بر برد کوپر، فرماندهان ستاد ارتش کشور‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن، مصر و رژیم صهیونیستی در این نشست حاضر بوده‌اند.

به گفته منابع مطلع، برد کوپر به حاضران اطمینان داد که ارتش آمریکا، علی‌رغم حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی، نیرو‌های خود را از منطقه خارج نخواهد کرد.

او همچنین درباره طرح آمریکا برای افزایش عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به همتایان خود توضیح داد.

یک مقام اسرائیلی نیز گفت که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گزارشی درباره عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف به شرکت‌کنندگان ارائه کرد.

سنتکام برگزاری این نشست را تأیید کرد و در بیانیه‌ای گفت: «سنتکام میزبان فرماندهان ارشد نظامی هشت کشور در یک کنفرانس برنامه‌ریزی‌شده در آلمان بود. رهبران درباره فرصت‌های افزایش همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند.»

این نشست در شرایطی برگزار شد که انصارالله یمن حملات خود علیه عربستان سعودی را تشدید کرده‌اند، در میدان پیشروی کرده‌اند و کنترل مؤثری بر تنگه باب‌المندب در دریای سرخ به دست آورده‌اند.

یک منبع مطلع از موضوع به آکسیوس گفت که اسرائیل و عربستان سعودی، با کمک سنتکام، در حال گفت‌و‌گو درباره نحوه حمایت اسرائیل از عملیات نظامی عربستان علیه حوثی‌ها هستند.

به گفته این منبع، این حمایت می‌تواند شامل ارائه اطلاعات، مراقبت و شناسایی (ISR) باشد؛ مدلی مشابه حمایتی که اسرائیل پیش‌تر در اختیار امارات قرار داده است.

واکنش ایران به نشست آمریکا با اعراب و اسرائیل

در واکنش به این نشست، قرارگاه خاتم الانبیا روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ خطاب به آمریکا و کشور‌های منطقه اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکست‌ها و دستیابی به دستاورد‌های کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

قرارگاه خاتم الانبیا افزود:هشدار می‌دهیم که چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

قرارگاه خاتم الانبیا اضافه کرد: اخطار می‌دهیم چنانچه کشور‌های منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.

از طرف دیگر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌و‌گو با الجزیره به کشور‌های منطقه هشدار داده است که یا مانع استفاده نیرو‌های آمریکایی از پایگاه‌هایشان شوند، یا پیامد‌های ادامه استفاده از این پایگاه‌ها در جنگ را بپذیرند.

او گفت: کشور‌های عربی دوست ایران می‌توانند از هدف قرار گرفتن پایگاه‌هایشان جلوگیری کنند، مشروط بر اینکه مانع برخاستن هواپیما‌های آمریکایی از این پایگاه‌ها برای انجام عملیات علیه ایران شوند.

رضایی تأکید کرد: ایران، شهر‌های عربی یا مراکز دولتی را هدف قرار نداده و تمرکز خود را بر پایگاه‌هایی گذاشته است که هواپیما‌های مهاجم علیه ایران از آنها به پرواز درمی‌آیند. با این حال، هشدار داد که هر جنگ جدیدی با هدف قرار گرفتن این پایگاه‌ها با شدت بیشتری همراه خواهد بود.

تغییر معادله جنگ توسط ایران

به گزارش تابناک، ایران اعلام کرده که در صورت شروع جنگ جدید هم جغرافیای جنگ تغییر خواهد کرد و هم گستره اهداف.

در این راستا محسن رضایی گفته است: اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، ایران پایگاه‌های هوایی آمریکا را که هواپیما‌های مشارکت‌کننده در عملیات علیه ایران از آنها به پرواز درمی‌آیند، هدف قرار خواهد داد. رضایی تأکید کرد اگر از پایگاه‌هایی در منطقه برای اجرای حمله علیه ایران استفاده شود، کشورش صرفاً به دفاع از خاک خود اکتفا نخواهد کرد.

وی افزود: ایران، موشک‌های ضدکشتی توسعه داده و یک موشک را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کرده است. او همچنین از افزایش سرعت موشک‌های مافوق‌صوت ایران از ۶ به ۱۰ ماخ و نیز توسعه سامانه‌های جنگ الکترونیک و پدافند هوایی سخن گفت.

رضایی اظهار کرد: کشتی‌های آمریکایی مستقر در اقیانوس هند، در صورت آغاز جنگ و باقی ماندن آنها در منطقه، در معرض حمله قرار خواهند گرفت.

رضایی تهدید‌های ایران را تنها به حوزه نظامی محدود نکرد و آن را به حوزه اقتصادی نیز گسترش داد و در این باره گفت: اگر واشنگتن تلاش کند روابط تجاری و مالی ایران را از طریق کشور‌های منطقه مختل کند، تهران نیز با هدف قرار دادن شرکت‌ها و منافع اقتصادی آمریکا پاسخ خواهد داد. پاسخ ایران می‌تواند شامل شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه و همچنین اقداماتی علیه تردد کشتی‌های متعلق به کشور‌هایی باشد که در اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران با آمریکا همکاری می‌کنند.

رضایی گفت: تهران ممکن است در صورت همکاری کشور‌های همسایه با واشنگتن در محاصره مالی و اقتصادی، محدودیت‌هایی را برای تردد برخی کشتی‌ها در تنگه هرمز اعمال کند.

در این راستا، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به تابناک گفته است: احتمال دارد حتی در اقیانوس هند، کشتی‌ها و ناو‌های آمریکا را با موشک‌های بالستیک ضدکشتی هدف قرار دهیم. این احتمال به‌شدت وجود دارد؛ چون هم ترس ما ریخته، هم جسارت پیدا کرده‌ایم و هم دیده‌ایم که آمریکا آن ابهتی را که در جنگیدن تصور می‌کردیم، ندارد.