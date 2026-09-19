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پاسخ سردار شکارچی به ادعای فرمانده سنتکام

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۲
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7018 بازدید
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سردار شکارچی

به گزارش تابناک، سردار ابوالفضل شکارچی شنبه شب ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ افزود: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف ۲ ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینه‌های گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمی‌تواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.

وی تأکید کرد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.

منبع: ایرنا

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سردار شکارچی ایران آمریکا جنگ تنگه هرمز سنتکام نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یا مهدی عج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
0
پاسخ
مرگ بر آمریکا لعنت به آمریکاالهی خوار و ذلیل و مضمحلشان کن یا رب العالمین الله
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