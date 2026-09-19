پاسخ سردار شکارچی به ادعای فرمانده سنتکام
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۲| |
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به گزارش تابناک، سردار ابوالفضل شکارچی شنبه شب ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ افزود: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکشها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف ۲ ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینههای گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمیتواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.
وی تأکید کرد که ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.
منبع: ایرنا
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