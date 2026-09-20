تغییر مسیر جریان خون از معده به سمت ماهیچه‌ها در حین ورزش، اصلی‌ترین دلیلی است که تمرین با شکم پُر را به تجربه‌ای ناخوشایند و گاهی دردناک تبدیل می‌کند. متخصصان تغذیه بر این باورند که برای جلوگیری از گرفتگی یا احساس بیماری، باید نوع غذا و زمان مصرف آن را با شدت فعالیت بدنی هماهنگ کرد.

تغذیه قبل ورزش؛ چه بخوریم و چه نخوریم؟

به گزارش تابناک؛ «ابی لانگر»، متخصص تغذیه در تورنتو در این باره می‌گوید: ورزش، خون را از اندام‌ها از جمله معده به ماهیچه‌ها هدایت می‌کند؛ بنابراین ورزش با شکم پُر بر روند هضم تأثیر می‌گذارد که به نوبه خود می‌تواند باعث گرفتگی یا حتی احساس بیماری شود.

این امر به ویژه در مورد وعده‌های غذایی سرشار از چربی، پروتئین یا فیبر است که هضم آنها بیشتر از کربوهیدرات‌ها طول می‌کشد.

به این ترتیب لانگر توصیه می‌کند که با فاصله بیشتری از زمان ورزش کردن، کربوهیدرات متنوع و بیشتری مصرف کنید و دو تا سه ساعت قبل از ورزش شدید صبر کنید تا غذا هضم شود. شما قطعا نمی‌توانید یک ساعت قبل از بازی هاکی یک استیک بزرگ بخورید.

اگر اول صبح یا قبل از شام ورزش می‌کنید، بد نیست که از قبل، یک میان وعده غنی از کربوهیدرات مانند موز همراه با کَره بادام زمینی، یا مقداری ماست به همراه میوه بخورید. به گزارش مدیکال اکسپرس، این ترکیب به شما انرژی می‌دهد تا فعالیت بدنی خوبی داشته باشید و می‌توانید پس از آن با مصرف یک وعده غذایی کامل، سوخت مورد نیاز بدن را تامین کنید.