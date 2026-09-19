ادعای سنتکام: ایران حتی یک بشکه نفت صادر نکرد!

فرمانده سنتکام مدعی شد نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور بیش از یک میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز کمک کرده‌اند و همچنین مدعی شد صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.

به گزارش تابناک، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در یک پیام ویدئویی مدعی شد: ما طی دو ماه گذشته از تخلیه بیش از یک میلیارد بشکه نفت از خلیج فارس پشتیبانی کردیم.

فرمانده سنتکام افزود: ما عبور ایمن بیش از ۲۰۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز را از طریق حفاظت هماهنگ تسهیل کردیم. حجم نفت و گاز منتقل شده از طریق تنگه هرمز در دو هفته گذشته بالاترین میزان در شش ماه گذشته است. ایران به لطف محاصره شدید ما، حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده است. خطوط کشتیرانی کلیدی در تنگه هرمز از مین پاک‌سازی شده‌اند و هزاران کشتی از این تنگه عبور کرده‌اند.

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده مدعی شد: ما با شرکای خود در منطقه برای تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی آنها همکاری می‌کنیم. ما با شرکای خود در منطقه برای تشکیل یک واحد پهپاد تهاجمی جدید همکاری می‌کنیم. ما با کشور‌های خلیج فارس، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه برای افزایش حجم ترافیک در تنگه هرمز همکاری می‌کنیم.