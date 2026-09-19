قیمت دلار در بازار آزاد امروز به ۲۲۹ هزار تومان رسید و با فاصله نزدیک به ۸ هزار تومانی از رکورد تاریخی ۲۰ شهریور، مسیر نزولی خود را ادامه داد؛ همزمان نرخ دلار با کارت ملی نیز با ۴ هزار تومان کاهش نسبت به پنجشنبه گذشته فروخته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار آزاد تهران در نخستین روز هفته روند کاهشی خود را ادامه داد و قیمت دلار آمریکا در محدوده ۲۲۹ هزار تومان داد و ستد شد؛ نرخی که نسبت به روزهای گذشته افتی نسبی را نشان می‌دهد.

مرور مسیر دلار در شهریورماه، تصویر روشنی از نوسان‌ نرخ دلار در بازار ارز را نشان می دهد. به گونه ای که در میانه شهریور، اسکناس آمریکایی تا آستانه ۲۳۰ هزار تومان بالا رفت، اما با ورود بازارساز مسیر خود را تغییر داد. این عقب‌نشینی چند روز بیشتر دوام نیاورد و دلار بار دیگر صعودی شد تا ۲۰ شهریورماه رکورد تاریخی ۲۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان را به ثبت برساند. از آن نقطه به بعد، روند نزولی آغاز شد و حالا نرخ دلار آزاد به کانال ۲۲۹ هزار تومان بازگشته است؛ یعنی حدود ۸ هزار تومان پایین‌تر از سقف تاریخی خود.

نرخ سایر ارزها در بازار آزاد؛ از یورو تا لیر

در کنار دلار، یورو امروز به ۲۶۵ هزار تومان رسید و درهم امارات با نرخ ۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. هر پوند انگلیس ۳۰۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد، دلار کانادا در سطح ۱۶۵ هزار تومان قرار گرفت و لیر ترکیه نیز در نخستین روز هفته به ۴۸۰۰ تومان رسید.

نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله

تالار ارز ادغامی مرکز مبادله امروز روندی دوگانه داشت. نرخ خرید حواله دلار با ۴۹۳ تومان افزایش به ۱۶۴ هزار و ۸۷۹ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۴۹۷ تومانی، ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان ثبت شد. در مقابل، حواله یورو مسیر معکوس را رفت؛ نرخ خرید با افت ۶۶۳ تومانی به ۱۸۹ هزار و ۹ تومان و نرخ فروش با کاهش ۶۶۹ تومانی به ۱۹۰ هزار و ۷۲۶ تومان رسید.

دلار با کارت ملی چند؟

پیگیری خبرنگار تابناک از شعب بانک‌های ملت، صادرات و تجارت نشان می‌دهد نرخ فروش دلار با کارت ملی امروز ۲۱۵ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که در مقایسه با پنجشنبه گذشته ۴ هزار تومان ارزان‌تر است. پیش‌تر تابناک در گزارش ۲۴ شهریورماه با عنوان «خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟» از نرخ ۲۲۴ هزار تومان در شعب بانک‌ها خبر داده بود.

بر این اساس، خرید هزار دلار اسکناس با کارت ملی در شعب بانکی امروز به ۲۱۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت.