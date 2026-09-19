قیمت دلار امروز عقبنشینی کرد / دلار با کارت ملی ۴ هزار تومان ارزان شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار آزاد تهران در نخستین روز هفته روند کاهشی خود را ادامه داد و قیمت دلار آمریکا در محدوده ۲۲۹ هزار تومان داد و ستد شد؛ نرخی که نسبت به روزهای گذشته افتی نسبی را نشان میدهد.
مرور مسیر دلار در شهریورماه، تصویر روشنی از نوسان نرخ دلار در بازار ارز را نشان می دهد. به گونه ای که در میانه شهریور، اسکناس آمریکایی تا آستانه ۲۳۰ هزار تومان بالا رفت، اما با ورود بازارساز مسیر خود را تغییر داد. این عقبنشینی چند روز بیشتر دوام نیاورد و دلار بار دیگر صعودی شد تا ۲۰ شهریورماه رکورد تاریخی ۲۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان را به ثبت برساند. از آن نقطه به بعد، روند نزولی آغاز شد و حالا نرخ دلار آزاد به کانال ۲۲۹ هزار تومان بازگشته است؛ یعنی حدود ۸ هزار تومان پایینتر از سقف تاریخی خود.
نرخ سایر ارزها در بازار آزاد؛ از یورو تا لیر
در کنار دلار، یورو امروز به ۲۶۵ هزار تومان رسید و درهم امارات با نرخ ۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. هر پوند انگلیس ۳۰۶ هزار تومان قیمتگذاری شد، دلار کانادا در سطح ۱۶۵ هزار تومان قرار گرفت و لیر ترکیه نیز در نخستین روز هفته به ۴۸۰۰ تومان رسید.
نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله
تالار ارز ادغامی مرکز مبادله امروز روندی دوگانه داشت. نرخ خرید حواله دلار با ۴۹۳ تومان افزایش به ۱۶۴ هزار و ۸۷۹ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۴۹۷ تومانی، ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان ثبت شد. در مقابل، حواله یورو مسیر معکوس را رفت؛ نرخ خرید با افت ۶۶۳ تومانی به ۱۸۹ هزار و ۹ تومان و نرخ فروش با کاهش ۶۶۹ تومانی به ۱۹۰ هزار و ۷۲۶ تومان رسید.
دلار با کارت ملی چند؟
پیگیری خبرنگار تابناک از شعب بانکهای ملت، صادرات و تجارت نشان میدهد نرخ فروش دلار با کارت ملی امروز ۲۱۵ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که در مقایسه با پنجشنبه گذشته ۴ هزار تومان ارزانتر است. پیشتر تابناک در گزارش ۲۴ شهریورماه با عنوان «خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟» از نرخ ۲۲۴ هزار تومان در شعب بانکها خبر داده بود.
بر این اساس، خرید هزار دلار اسکناس با کارت ملی در شعب بانکی امروز به ۲۱۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت.
با یه خبر بالا و پایین میشه
گران شده از ساعت ۱۳
دلار کارت ملی فردا گران میشود
تابلو دلار با کارت ملی دلار فیک است
اقای همتی امروز بورس را نابود کردی با این مدل بازی با ارقام دلار از پنجشنبه تا ساعت ۱۲ شنبه۲۸ شهریور
دلار صلواتی
اقای همتی این کارها اشتباه است
ارز پاشی نکن و ارز اضافی دارید بدهید دارو و درمان نه اینکه چند تا مولتی میلیاردر کف بازار بروند دلارهای ارزان را جمع کنند و بعد بازار صعودی شود
همین الان 228 هم نرخ فروش میدن
واقعا استثنا هستیم درجهان
مردم اطلاع رسانی میکنن
اینکه اعصاب شما خورد و برچسب دلال بدهید کار درستی نیست
مودب باش
نگران تورم افسار گسیخته باش که نفس من و امثال من رو بریده نگران این باش که دیگه توان مدیریت زندگیم را ندارم
نگران این باش که بچه ام سرما می خوره نمی برمش دکتر میرم دارو خانه یک دارو میگیرم که هزینه کمر شکن دکتر ندهم
نگران سفره های مردم باش که لحظه به لحظه داره نابود میشه
سوالم از شما اینه ایا تو تصورات و ارماهاتون چیزی نه نام معیشت مردم هست یا می خواهید مردم را مقصر وضعیت معیشت خودشون قلمداد کنید
حدودا حقوق یک کارگر خارجی در یک روز
که حضرات دنبال همسان سازی قیمت ها سبد خانواده هستن مثل خارج از کشور
بعد فکر میکنید 4000 تومن بالا و پایین تاثیری داره؟
دلار دی ماه سال پیش اونم آزاد 84000 تومن بود
تابستون پارسال 55000 تومن بود
الان که شده 229000 تومن باید هورا کشید؟ رئیس بانک مرکزی رو حلوا حلوا کرد؟ مصوبه مجلس چقدره که حضرات حتی اونو رعایت نمی کنن؟ دلار تک نرخی شده ؟