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قیمت دلار امروز عقب‌نشینی کرد / دلار با کارت ملی ۴ هزار تومان ارزان شد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز به ۲۲۹ هزار تومان رسید و با فاصله نزدیک به ۸ هزار تومانی از رکورد تاریخی ۲۰ شهریور، مسیر نزولی خود را ادامه داد؛ همزمان نرخ دلار با کارت ملی نیز با ۴ هزار تومان کاهش نسبت به پنجشنبه گذشته فروخته شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۳۴
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21950 بازدید
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۳۱
قیمت دلار امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار آزاد تهران در نخستین روز هفته روند کاهشی خود را ادامه داد و قیمت دلار آمریکا در محدوده ۲۲۹ هزار تومان داد و ستد شد؛ نرخی که نسبت به روزهای گذشته افتی نسبی را نشان می‌دهد.

مرور مسیر دلار در شهریورماه، تصویر روشنی از نوسان‌ نرخ دلار در بازار ارز را نشان می دهد. به گونه ای که در میانه شهریور، اسکناس آمریکایی تا آستانه ۲۳۰ هزار تومان بالا رفت، اما با ورود بازارساز مسیر خود را تغییر داد. این عقب‌نشینی چند روز بیشتر دوام نیاورد و دلار بار دیگر صعودی شد تا ۲۰ شهریورماه رکورد تاریخی ۲۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان را به ثبت برساند. از آن نقطه به بعد، روند نزولی آغاز شد و حالا نرخ دلار آزاد به کانال ۲۲۹ هزار تومان بازگشته است؛ یعنی حدود ۸ هزار تومان پایین‌تر از سقف تاریخی خود.

نرخ سایر ارزها در بازار آزاد؛ از یورو تا لیر

در کنار دلار، یورو امروز به ۲۶۵ هزار تومان رسید و درهم امارات با نرخ ۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. هر پوند انگلیس ۳۰۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شد، دلار کانادا در سطح ۱۶۵ هزار تومان قرار گرفت و لیر ترکیه نیز در نخستین روز هفته به ۴۸۰۰ تومان رسید.

نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله

تالار ارز ادغامی مرکز مبادله امروز روندی دوگانه داشت. نرخ خرید حواله دلار با ۴۹۳ تومان افزایش به ۱۶۴ هزار و ۸۷۹ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۴۹۷ تومانی، ۱۶۶ هزار و ۳۷۶ تومان ثبت شد. در مقابل، حواله یورو مسیر معکوس را رفت؛ نرخ خرید با افت ۶۶۳ تومانی به ۱۸۹ هزار و ۹ تومان و نرخ فروش با کاهش ۶۶۹ تومانی به ۱۹۰ هزار و ۷۲۶ تومان رسید.

دلار با کارت ملی چند؟

پیگیری خبرنگار تابناک از شعب بانک‌های ملت، صادرات و تجارت نشان می‌دهد نرخ فروش دلار با کارت ملی امروز ۲۱۵ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که در مقایسه با پنجشنبه گذشته ۴ هزار تومان ارزان‌تر است. پیش‌تر تابناک در گزارش ۲۴ شهریورماه با عنوان «خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟» از نرخ ۲۲۴ هزار تومان در شعب بانک‌ها خبر داده بود.

بر این اساس، خرید هزار دلار اسکناس با کارت ملی در شعب بانکی امروز به ۲۱۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت.

 

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قیمت دلار قیمت یورو بازار ارز دلار با کارت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۱
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
11
13
پاسخ
ریسک خرید دلار خیلی زیاده
با یه خبر بالا و پایین میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
بازار ساز صرفا دنبال این هست که مردم خرید نکنن نه اینکه بخواهد اقدام اصولی برای کاهش قیمت ارز انجام دهد
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
کجا ارزان شد؟؟؟
گران شده از ساعت ۱۳
دلار کارت ملی فردا گران میشود
تابلو دلار با کارت ملی دلار فیک است
اقای همتی امروز بورس را نابود کردی با این مدل بازی با ارقام دلار از پنجشنبه تا ساعت ۱۲ شنبه۲۸ شهریور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
خجالت اوره ،عوض جلوگیری از بالا رفتن قیمت،،دولت خودش در حال فروش دلار گران هست،،وضعیت کاملا مشخصه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ارزان هم بفروشه تبدیل به رانت میشه پول دولت رفته به مردم هم نمیرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
16
پاسخ
۲۱۵ با کارت ملی سهمیه ای ، همه کسانی که دلار خریدن به قیمت ۲۱۹ و ۲۱۵ صلوات بفرستند
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
چه سودی دارد؟؟؟
دلار صلواتی
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
استاد همتی ارز پاشی با نرخ ۲۱۵۰۰۰ تومان فرمودند
اقای همتی این کارها اشتباه است
ارز پاشی نکن و ارز اضافی دارید بدهید دارو و درمان نه اینکه چند تا مولتی میلیاردر کف بازار بروند دلارهای ارزان را جمع کنند و بعد بازار صعودی شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی از نان شب هم واجب تر هستند هیچ کالایی به اندازه دارو گران نشد که جای تاسف دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
25
پاسخ
این همه خوشی رو کی تحمل کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
5
14
پاسخ
۲۳۱۳۰۰
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
خیر الکی جو نده دلال جان
همین الان 228 هم نرخ فروش میدن
ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اصل دویست تومن و فراموش کردیم چسبیدیم به خرده اش
واقعا استثنا هستیم درجهان
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
جواب ۱۷۱۰
مردم اطلاع رسانی میکنن
اینکه اعصاب شما خورد و برچسب دلال بدهید کار درستی نیست
مودب باش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
ناشناس 17.10 نگران 2 تا 3 هزار تومان تفاوت نرخهای اعلامی نباش
نگران تورم افسار گسیخته باش که نفس من و امثال من رو بریده نگران این باش که دیگه توان مدیریت زندگیم را ندارم
نگران این باش که بچه ام سرما می خوره نمی برمش دکتر میرم دارو خانه یک دارو میگیرم که هزینه کمر شکن دکتر ندهم
نگران سفره های مردم باش که لحظه به لحظه داره نابود میشه
سوالم از شما اینه ایا تو تصورات و ارماهاتون چیزی نه نام معیشت مردم هست یا می خواهید مردم را مقصر وضعیت معیشت خودشون قلمداد کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
10
پاسخ
بااین اکاذیب نمی‌تونید قیمت ارز را پائین بیارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
11
پاسخ
حقوق یک کارگر 24میلیون یعنی در ماه 104 دلار میشه
حدودا حقوق یک کارگر خارجی در یک روز
که حضرات دنبال همسان سازی قیمت ها سبد خانواده هستن مثل خارج از کشور
بعد فکر میکنید 4000 تومن بالا و پایین تاثیری داره؟
دلار دی ماه سال پیش اونم آزاد 84000 تومن بود
تابستون پارسال 55000 تومن بود
الان که شده 229000 تومن باید هورا کشید؟ رئیس بانک مرکزی رو حلوا حلوا کرد؟ مصوبه مجلس چقدره که حضرات حتی اونو رعایت نمی کنن؟ دلار تک نرخی شده ؟
مختار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
25
پاسخ
بریم وزیراقتصادطالبان افغانستان بیاریم بهترمیتونه دلارپایین نگه داره اینوجدی میگم
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اقتصاد افغانستان عمقی ندارد و مثل اب خوردن میتوانند ان را با چند راهکار ساده کنترل کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
افغانستان وزیر صادر نمی کنه فقط عمله و کارگر میفرسته به ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
3
پاسخ
دانیالی. خدای من ...‌ چقدر خوشبختیم .... چههههههههااااااار هزار تومان دلار آمده پایین
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
4
پاسخ
واقعا آدم از این همه ریا تاسف می خوره
آرشان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
3
پاسخ
چن روز دیگه یا فردا ۱۰ اونم می‌زاره روش اینم از مدل اقتصاد ایرانه😖
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