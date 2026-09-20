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راهکارهای ساده برای جلوگیری از پیری پوست

قرار گرفتن در معرض نور خورشید یکی از مهم ترین عوامل محیطی پیری زودرس پوست است؛ بنابراین، استفاده منظم از ضد آفتاب با طیف گسترده و SPF 30 یا بالاتر می تواند میزان تماس پوست با پرتوهای فرابنفش را کاهش دهد و سد محکمی مقابل این فرآیند مخرب بسازد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۲۲
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مراقبت از پوست

به گزارش تابناک؛ پیری زودرس پوست، تاوان عاداتی است که شما به آن بی‌توجهید؛ فرآیندی که صرفاً به سن مربوط نیست. در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتن و کشیدن سیگار، دزدان پنهان جوانی‌تان هستند که پوست را به مرز فرسودگی می‌کشانند.

با چند عادت ساده می توان از پوست در برابر بخشی از این عوامل محافظت کرد.

ضد آفتاب را جدی بگیرید

قرار گرفتن در معرض پرتو فرابنفش خورشید یکی از مهم ترین عوامل محیطی پیری زودرس پوست است. استفاده منظم از ضد آفتاب با طیف گسترده و SPF 30 یا بالاتر می تواند میزان تماس پوست با پرتوهای فرابنفش را کاهش دهد.

ضد آفتاب باید روی قسمت های در معرض نور استفاده شود و در صورت قرار گرفتن طولانی مدت در فضای باز، تعریق یا شنا، طبق دستور محصول تجدید شود. استفاده از کلاه، لباس مناسب و قرار گرفتن در سایه نیز به کاهش تماس با نور خورشید کمک می کند.

حتی در روزهای ابری نیز بخشی از پرتوهای فرابنفش به سطح زمین می رسند، بنابراین محافظت از پوست فقط به روزهای کاملا آفتابی محدود نمی شود.

سیگار را کنار بگذارید

سیگار کشیدن با آسیب به کلاژن و الاستین پوست و تغییرات مرتبط با جریان خون، با ایجاد زودتر چین و چروک و کاهش کیفیت ظاهری پوست ارتباط دارد.

ترک سیگار علاوه بر فواید مهم برای قلب، ریه و سایر اندام ها، می تواند به کاهش آسیب های پوستی ناشی از دود سیگار نیز کمک کند.

رژیم غذایی متنوع داشته باشید

پوست برای حفظ ساختار و عملکرد طبیعی خود به مواد مغذی مختلف نیاز دارد. مصرف منظم میوه ها، سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، مغزها و منابع مناسب پروتئین می تواند طیف متنوعی از ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین و ترکیبات گیاهی را فراهم کند.

به جای تمرکز بر یک ماده غذایی یا مکمل خاص، کیفیت کلی رژیم غذایی اهمیت بیشتری دارد. شواهد موجود نیز از این ایده حمایت نمی کنند که مصرف یک «ابرغذا» یا مکمل خاص بتواند به تنهایی روند پیری پوست را متوقف کند.

آب کافی بنوشید

کم آبی بدن می تواند باعث خشکی و کاهش موقت شادابی پوست شود، اما نوشیدن مقدار بسیار زیاد آب باعث جوان شدن پوست یا از بین رفتن چین و چروک ها نمی شود.

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نیاز بدن به مایعات به عواملی مانند آب و هوا، فعالیت بدنی و نوع رژیم غذایی بستگی دارد. بنابراین نیازی نیست همه افراد خود را به عدد ثابتی مانند 6 تا 8 لیوان آب در روز محدود کنند.

با پوست خود ملایم باشید

شست وشوی بیش از حد، آب بسیار داغ و استفاده مکرر از محصولات تحریک کننده می تواند سد پوستی را مختل و خشکی و التهاب ایجاد کند. پاک کننده ملایم و مرطوب کننده متناسب با نوع پوست، بخش ساده اما مهمی از مراقبت روزانه است.

لایه برداری نیز برای همه افراد و همه انواع پوست یکسان نیست. استفاده بیش از حد از محصولات لایه بردار می تواند باعث تحریک، قرمزی و خشکی شود و به همین دلیل بهتر است دفعات و نوع لایه برداری بر اساس نوع پوست و محصول انتخاب شود.

خواب و سبک زندگی سالم را فراموش نکنید

خواب کافی، فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی متعادل فقط برای سلامت عمومی اهمیت ندارند؛ وضعیت کلی بدن نیز می تواند با سلامت پوست ارتباط داشته باشد.

از سوی دیگر، لازم نیست برای «سم زدایی» پوست یا بدن از رژیم های سم زدا، آبمیوه های خاص یا نوشیدنی های موسوم به دتاکس استفاده کنید. بدن به طور طبیعی دارای اندام هایی مانند کبد و کلیه هاست که در پردازش و دفع بسیاری از مواد زائد نقش دارند و شواهد قابل اتکایی وجود ندارد که نوشیدنی های سم زدا بتوانند این فرایند طبیعی را به شکل ویژه ای تقویت کنند.

پیری پوست را نمی توان متوقف کرد، اما محافظت مداوم در برابر نور خورشید، ترک سیگار، تغذیه متعادل و مراقبت ملایم از پوست می تواند به حفظ سلامت و ظاهر پوست در طول زمان کمک کند.
منبع: عصرایران

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مراقبت از پوست پوست پیری زیبایی سلامت مراقبت بهداشت روتین پوستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
رحمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
بی پولی هم فراموش نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
حرص و جوش و استرس ادمو پیر می کنه همه جوره
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