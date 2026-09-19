آسپرین؛
آیا غذای ارگانیک واقعاً سالمتر و بهتر است؟
محصولات ارگانیک در سالهای اخیر از یک انتخاب خاص به بخشی از سبک زندگی بسیاری از مردم تبدیل شدهاند؛ محصولاتی که معمولاً سالمتر، طبیعیتر و سازگارتر با محیط زیست معرفی میشوند و البته قیمت بالاتری هم دارند. اما آیا شواهد علمی واقعاً این تصویر را تأیید میکنند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک تفاوت میان کشاورزی ارگانیک و متعارف را از نظر ارزش غذایی، آفتکشها، مصرف زمین، انتشار گازهای گلخانهای و اثرات زیستمحیطی بررسی میکند و نشان میدهد پاسخ به این پرسش به آن سادگی که روی برچسب «ارگانیک» به نظر میرسد، نیست.
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