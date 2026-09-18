رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای اینکه ایرانی ها الان می‌خواهند به توافق برسند افزود: اگر توافق، توافقِ درستی نباشد، حتی به آن فکر هم نمی‌کنم.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درمورد ایران مدعی شد: آنها الان می‌خواهند به توافق برسند. اگر توافق، توافقِ درستی نباشد، حتی به آن فکر هم نمی‌کنم.

وی در ادامه ادعا کرد: اما حالا آنها می‌خواهند به توافق برسند، چون از هر جهت در حال شکست خوردن هستند. از نظر مالی در حال شکست خوردن هستند. از نظر نظامی در حال شکست خوردن هستند. از هر نظر ممکن در حال شکست خوردن هستند. بنابراین، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.

ترامپ افزود: ما با حوثی‌ها هم در حال مذاکره هستیم و آنها مایل‌اند ببینند آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.