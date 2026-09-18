متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به گردش ویروس‌های تنفسی در جامعه گفت: علائم کرونا و آنفلوانزا شباهت زیادی به یکدیگر دارند و تشخیص قطعی این بیماری‌ها تنها بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید به نتایج آزمایش‌های تشخیصی و آمار نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی استناد کرد.

به گزارش تابناک؛ دکتر زهرا فخرایی روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بیماری‌های تنفسی ویروسی همچنان در جامعه مشاهده می‌شوند و کرونا نیز مانند گذشته از چرخه ویروس‌های تنفسی خارج نشده است، اما برای اظهارنظر درباره شکل‌گیری موج گسترده بیماری در استان بوشهر، باید آمار نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی و نتایج آزمایش‌های تشخیصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: تب، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، بدن‌درد و احساس خستگی در بیماری‌های مختلف تنفسی مشاهده می‌شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس علائم مشخص کرد که فرد به کرونا، آنفلوانزا یا سایر ویروس‌های تنفسی مبتلا شده است.

آنفلوانزا با شروع ناگهانی‌تری همراه است

این متخصص بیماری‌های عفونی بیان کرد: آنفلوانزا در بسیاری از موارد با شروع ناگهانی تب، لرز، بدن‌درد و ضعف قابل توجه همراه است، در حالی که کرونا می‌تواند با طیف متنوعی از علائم ظاهر شود؛ با این حال، همپوشانی علائم زیاد است و در مواردی که تشخیص دقیق اهمیت داشته باشد، انجام آزمایش می‌تواند کمک‌کننده باشد.

فخرایی ادامه داد: هر فردی که دچار تب و سرفه می‌شود، الزاماً به کرونا یا آنفلوانزا مبتلا نیست و بسیاری از ویروس‌های تنفسی می‌توانند علائم مشابه ایجاد کنند.

خلط سبز به‌تنهایی نشانه نیاز به آنتی‌بیوتیک نیست

وی با اشاره به تصور رایج درباره تغییر رنگ ترشحات تنفسی گفت: زرد یا سبز شدن خلط به‌تنهایی نشانه عفونت باکتریایی نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس رنگ ترشحات برای بیمار آنتی‌بیوتیک تجویز کرد.

این پزشک متخصص تأکید کرد: بخش قابل توجهی از عفونت‌های تنفسی منشأ ویروسی دارند و مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، علاوه بر اینکه در بیماری‌های ویروسی اثری ندارد، می‌تواند موجب بروز عوارض و افزایش مقاومت میکروبی شود.

گروه‌های پرخطر مراقب علائم بیماری باشند

فخرایی گفت: سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، بیماران قلبی و ریوی، افراد مبتلا به دیابت و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند، باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در صورت تشدید علائم، مراجعه به پزشک را به تأخیر نیندازند.

وی افزود: تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری، ضعف شدید، علائم کم‌آبی بدن و همچنین بازگشت یا تشدید علائم پس از یک دوره بهبودی، از جمله نشانه‌هایی هستند که نیازمند ارزیابی پزشکی‌اند.

دانش‌آموزان بیمار در خانه استراحت کنند

این متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و افزایش حضور دانش‌آموزان در مدارس اظهار کرد: محیط‌های آموزشی به دلیل تماس نزدیک افراد می‌توانند در انتقال ویروس‌های تنفسی نقش داشته باشند و رعایت تهویه مناسب، شست‌وشوی دست‌ها و آموزش آداب صحیح سرفه و عطسه در مدارس اهمیت دارد.

فخرایی تأکید کرد: دانش‌آموزی که تب، بی‌حالی قابل توجه یا علائم واضح بیماری تنفسی دارد، بهتر است تا بهبود شرایط عمومی در خانه استراحت کند و در صورت نیاز توسط پزشک معاینه شود.

تأکید بر پرهیز از خوددرمانی

وی درباره مصرف دارو نیز گفت: مردم از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، کورتون و دارو‌های متعدد پرهیز کنند و اجازه دهند درمان بر اساس تشخیص پزشک انجام شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی افزود: در برخی افراد پرخطر مبتلا به آنفلوانزا، دارو‌های ضدویروس می‌تواند با تشخیص پزشک مورد استفاده قرار گیرد و زمان شروع درمان نیز اهمیت دارد.

مردم نگران نباشند، اما مراقب باشند

فخرایی توصیه کرد: مردم بیماری‌های تنفسی را جدی بگیرند، اما دچار ترس و نگرانی نشوند. رعایت تهویه مناسب، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته، به‌ویژه برای افراد پرخطر، می‌تواند در کاهش انتقال بیماری‌های تنفسی مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: شناخت علائم هشدار و مراجعه به‌موقع افراد پرخطر به مراکز درمانی، مهم‌تر از نگرانی درباره نام ویروس است و در صورت بروز علائم شدید یا پیشرونده، نباید مراجعه پزشکی به تأخیر بیفتد.