En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
بازخوانی تاریخ

عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!

صادق قطب‌زاده از چهره‌هایی بود که مسیر سیاسی‌اش از مبارزه با حکومت پهلوی آغاز شد و در فاصله‌ای کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از نزدیک‌ترین افراد به امام خمینی(ره) به یکی از متهمان مهم پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ مسیری پرپیچ‌وخم که سرانجام در شهریور ۱۳۶۱ به اعدام او انجامید.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۲۸
| |
55 بازدید
به گزارش تابناک، قطب‌زاده در سال ۱۳۱۵ در اصفهان به دنیا آمد. از جوانی وارد فعالیت سیاسی شد و با جریان ملی‌گرا و نهضت آزادی ارتباط داشت. پس از فشارهای امنیتی حکومت پهلوی، مدتی را در خارج از کشور گذراند و در آمریکا و اروپا به فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه ادامه داد. در سال‌های منتهی به انقلاب، در فرانسه به جمع نزدیکان امام خمینی(ره) پیوست و در جریان بازگشت ایشان به ایران نیز حضور داشت. پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت اداره رادیو و تلویزیون را برعهده گرفت و در دولت موقت و شورای انقلاب نیز در شمار چهره‌های فعال سیاسی بود.
 
قطب‌زاده در آذر ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد و در دوره‌ای پرالتهاب، مسئولیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را برعهده داشت. در جریان بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا نیز تلاش‌هایی برای حل‌وفصل ماجرا انجام داد.
 
نخستین بازداشت قطب‌زاده در سال ۱۳۵۹ اتفاق افتاد. مدتی بعد آزاد شد، اما در فروردین ۱۳۶۱ بار دیگر بازداشت شد. اتهام اصلی این بار بسیار سنگین‌تر بود: مشارکت در طرح براندازی جمهوری اسلامی و توطئه برای ترور امام خمینی(ره). در جریان دادگاه، اتهام ارتباط با آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری نیز مطرح شد و موضوع توطئه برای کودتا در مرکز پرونده قرار گرفت.
 
حکم اعدام قطب‌زاده اجرا شد و او در ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ در تهران تیرباران شد. 
 

عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!

حکم اعدام صادق قطب‌زاده توسط حجت‌الاسلام ری شهری 



عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!

لیست لوازم شخصی صادق قطب زاده بعد از اعدام

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطب زاده صادق قطب زاده ری شهری محمدی ری شهری اعدام دهه شصت بازخوانی تاریخ
سوسکی که علیه نظریه تکامل «شلیک» می‌کند!
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازخوانی تاریخ/ روایت مردی که نخستین ورزشکار المپیکی ایران شد
بازخوانی تاریخ/ دیپلماتی که پای یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های تاریخ قاجار را امضا کرد
بازخوانی تاریخ/ آنچه ملکه ویکتوریا با خود به گور برد
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
پیام تسلیت دکتر رضایی به آیت الله ری شهری
پیام محمد مخبر درپی درگذشت همسرآیت‌الله ری‌شهری
آیت‌الله محمدی ری‌شهری عزادار شد
نامه قدردانی آیت‌الله ری‌شهری از رهبر انقلاب
بازخوانی تاریخ؛ شغل عجیب و بی رحمانه در دربار قاجار: نسق چی باشی!
توضیح سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره قتل چهار سرباز: ماجرا ربطی به مرخصی نداشت/ آیت‌الله جنتی: آیت‌الله ری‌شهری در برخورد با برخی فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی، خدمات شایانی داشت
عکس: مسلسل طلایی وزیر اطلاعات دهه شصت!
افزون بر تحریف عقاید؛ نشر اکاذیب هم مزید بر علت است
پاسخ آیت الله طالقانی به اعتراض انقلابیون به مجری زن بی حجاب
تحلیل روانشناختی یک عکس تاریخی: «شوخی» عجیب صدام!
قطب‌زاده چه اعترافی کرد؟
بازخوانی تاریخ/ عبدالحمید نقره کار از مجروحیت در نخست وزیری تا مناظره داغ ۱۳۸۸
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
افشای راز جسد سوخته در خیابان ری
برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله ری شهری در قم
نامه‌ منتشر نشده‌ قطب‌زاده به وزارت خارجه آمریکا
تسلیت‌رئیس‌ستاد‌فرمان‌امام‌به‌آیت‌الله‌محمدی‌ری‌شهری
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
پوشش نوستالژیکِ دختران دبیرستانی در تهران
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qrE
tabnak.ir/005qrE