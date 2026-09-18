عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!

صادق قطب‌زاده از چهره‌هایی بود که مسیر سیاسی‌اش از مبارزه با حکومت پهلوی آغاز شد و در فاصله‌ای کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از نزدیک‌ترین افراد به امام خمینی(ره) به یکی از متهمان مهم پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ مسیری پرپیچ‌وخم که سرانجام در شهریور ۱۳۶۱ به اعدام او انجامید.

به گزارش تابناک، قطب‌زاده در سال ۱۳۱۵ در اصفهان به دنیا آمد. از جوانی وارد فعالیت سیاسی شد و با جریان ملی‌گرا و نهضت آزادی ارتباط داشت. پس از فشارهای امنیتی حکومت پهلوی، مدتی را در خارج از کشور گذراند و در آمریکا و اروپا به فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه ادامه داد. در سال‌های منتهی به انقلاب، در فرانسه به جمع نزدیکان امام خمینی(ره) پیوست و در جریان بازگشت ایشان به ایران نیز حضور داشت. پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت اداره رادیو و تلویزیون را برعهده گرفت و در دولت موقت و شورای انقلاب نیز در شمار چهره‌های فعال سیاسی بود.

قطب‌زاده در آذر ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد و در دوره‌ای پرالتهاب، مسئولیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را برعهده داشت. در جریان بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا نیز تلاش‌هایی برای حل‌وفصل ماجرا انجام داد.

نخستین بازداشت قطب‌زاده در سال ۱۳۵۹ اتفاق افتاد. مدتی بعد آزاد شد، اما در فروردین ۱۳۶۱ بار دیگر بازداشت شد. اتهام اصلی این بار بسیار سنگین‌تر بود: مشارکت در طرح براندازی جمهوری اسلامی و توطئه برای ترور امام خمینی(ره). در جریان دادگاه، اتهام ارتباط با آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری نیز مطرح شد و موضوع توطئه برای کودتا در مرکز پرونده قرار گرفت.

حکم اعدام قطب‌زاده اجرا شد و او در ۱۵ شهریور ۱۳۶۱ در تهران تیرباران شد.





حکم اعدام صادق قطب‌زاده توسط حجت‌الاسلام ری شهری











لیست لوازم شخصی صادق قطب زاده بعد از اعدام