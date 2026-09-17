



به گزارش تابناک؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.





وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دور از تحریم‌ها علیه ایران، یک شرکت فعال در حوزه «تجارت الکترونیک» هدف تحریم‌ها قرار گرفته است.

طبق گزارش الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر این نهاد تجاری، نام ۳ فرد حقیقی را در لیست تحریمی گنجانده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: ما به هدف قرار دادن دارایی‌های دیجیتال ایران و نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که عملیات آن را تسهیل می‌کنند، ادامه خواهیم داد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در واکنش به رویکرد آمریکا در قبال ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر، به این اقدام واشنگتن کنایه زد و گفت: پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل «ابتکاری‌اش» این است: تحریم‌های بیشتر!

منبع: ایسنا