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تصمیم جنجالی بیرانوند برای بعد از سربازی

علیرضا بیرانوند تصمیمش را برای فصل آینده گرفته است.دروازه‌بان تیم ملی که به‌زودی راهی خدمت سربازی می‌شود پس از پایان خدمت قصد دارد پیراهن استقلال را بر تن کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۶
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بیرانوند

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرنواند سرانجام تصمیم گرفته که به خدمت سربازی برود. دروازه‌بان شماره یک تیم ملی که تا پایان فصل با تراکتور قرارداد دارد اول مهر یا اول آبان راهی سربازی خواهد شد. تاریخ دقیق آغاز سربازی بیرانوند به زودی مشخص خواهد شد و او باید خدمتش را در تیم شهر شیراز سپری کند.

بیرانوند قصد دارد پیش از رفتن به فجر سپاسی، قراردادش را با تراکتور فسخ کند تا مشکلی بابت چند ماه باقی‌مانده قراردادش نداشته باشد. با توجه به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات لیگ برتر، بیرانوند از ابتدای نیم فصل دوم می‌تواند برای فجر سپاسی شیراز به میدان برود.

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گره بزرگ در سربازی بیرانوند 

مدت زمان خدمت سربازی او به دلایل متعدد از جمله متأهل بودن، داشتن فرزند و ... کاهش پیدا می‌کند و از این رو تصور می‌شود که در پایان فصل جاری لیگ برتر خدمت این دروازه‌بان هم به پایان برسد. ماجرا اما از اینجا به بعد وارد مرحله جدیدی می‌شود چرا که طبق اطلاعات خبرنگار تسنیم، بیرانوند به افراد نزدیکش اعلام کرده که قصد دارد فصل آینده به استقلال برود.

سنگربان شماره یک تیم ملی پیش از این نیز یک بار در آستانه حضور در استقلال قرار داشت اما این انتقال نهایی نشد. این بار اما بیرانوند تصمیمش را گرفته و به دوستان و اطرافیان نزدیکش گفته مقصدش بعد از پایان خدمت؛ استقلال خواهد بود.

این در شرایطی است که استقلال محمد خلیفه را هم جذب کرده و قرار است این دروازه‌بان از نیم فصل برای آبی‌پوشان به میدان برود. در صورت پیوستن بیرانوند به استقلال، رقابت او با خلیفه دیدنی خواهد شد.

منبع: تسنیم

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علیرضا بیرانوند سربازی استقلال تراکتور
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