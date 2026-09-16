حمله تند تاجرنیا به مربی محبوب استقلال

اظهارات تند ریکاردو ساپینتو علیه علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، حالا با واکنش تاجرنیا همراه شده است.

به گزارش تابناک؛ علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال در بخشی از سخنرانی خود در سمینار مدیریت ورزشی در جزیره کیش، درباره نحوه تصمیم‌گیری باشگاه‌ها در نقل‌وانتقالات گفت که گاهی مدیریت باشگاه استقلال به دلیل درخواست یا اصرار سرمربی، تصمیماتی می‌گیرد که لزوماً با نگاه کلان باشگاه همخوانی ندارد.

او در توضیح این موضوع گفت: «ما به خاطر درخواست سرمربی، مدیریت باشگاه زیر بار این مسئله می‌رود، ولی الزاماً این مسئله با نگاه کلان باشگاه همخوانی ندارد. من خودم می‌توانم به عنوان یکی از ایرادات فصل گذشته بگویم که یک جا‌هایی ما مجبور شدیم به خاطر فشار فضای عمومی، درخواست سرمربی یا اصرار زیاد، برای بازیکنی تصمیم بگیریم که کیفیت لازم را ندارد.»

این بخش از صحبت‌های تاجرنیا در شرایطی مطرح شد که ساپینتو در مصاحبه اخیر خود مدعی شده بود مدیریت استقلال برای جذب برخی بازیکنان به او فشار آورده است، ادعایی که سرمربی سابق استقلال حتی در مورد نام‌هایی مانند علی شجاعی و موسی جنپو نیز مطرح کرده بود.

بدترین قرارداد‌ها را بست، اما چون قهرمان شد مربی محبوب بود

تاجرنیا در بخش دیگری از سخنانش نیز به یک مشکل قدیمی در فوتبال ایران اشاره کرد، اینکه محبوبیت یک مدیر نزد هواداران الزاماً به معنای عملکرد مدیریتی مطلوب نیست.

او بدون نام بردن از فرد خاصی گفت: «برای هواداران، مدیری محبوب است که بدترین قرارداد‌ها را به استقلال تحمیل کرد، اما چون قهرمانی آورد، محبوب شده است.»

تاجرنیا در ادامه توضیح داد: «اگر الان از هواداران استقلال بپرسید مدیر موفق کیست، فردی را مثال می‌زنند که ما بدترین قرارداد‌های استقلال را که بیشترین بدهی را داشتیم، تحمیل کرده، ولی، چون قهرمانی آورده، از نظر هوادار بهترین مدیر است.»

دخالت مقامات در ترکیب تیم ملی

سرپرست مدیرعاملی استقلال در ادامه صحبت‌های خود، به موضوع دخالت مدیران در مسائل فنی فوتبال نیز پرداخت ولی مشخص نیست که تاجرنیا از کدام بازیکن نام می‌برد چرا که محمد مایلی کهن پیش از جام جهانی ۹۸ و بازی با آمریکا سرمربی تیم ملی بود.

تاجرنیا گفت: «خودشان به من گفتند که از مقامات بالا تماس گرفتند و گفتند فلان بازیکن را باید به جام جهانی ببرید. پاسخ دادند که سنش بالا رفته و دیگر به کار نمی‌آید، اما تأکید کردند که باید باشد، چون در جام جهانی قبلی مقابل آمریکا گل زده است.»

او سپس با اشاره به ابعاد چنین دخالت‌هایی ادامه داد: «دخالت مدیریت در فوتبال در این حد، در مسائل فنی بوده است.»

تاجرنیا در ادامه تأکید کرد که این جنس دخالت‌ها در فوتبال ایران سابقه داشته و مدیران در مقاطعی مستقیماً با سرمربی درباره ترکیب تیم صحبت می‌کردند و می‌گفتند یک بازیکن مشخص باید در ترکیب باشد.

این اظهارات تاجرنیا در حالی مطرح شده که ساپینتو در مصاحبه خود مدعی شده بود تاجرنیا در دوره حضورش در استقلال، درباره ترکیب و حتی بازیکنان مورد استفاده تیم اظهارنظر می‌کرد.