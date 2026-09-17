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پاکستان: زمان فعال شدن توافق مکه رسیده

افشای توطئه‌ی صهیونیست‌ها توسط وزیر دفاع پاکستان؛ او شکستِ اسرائیل در برابر مقاومت را قطعی دانست و با احیای یاد «توافق مکه»، چراغ سبز اسلام‌آباد را برای فعال‌سازی پیمان سه‌جانبه‌ دفاعی روشن کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۸
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توافق مکه

به گزارش تابناک؛ وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر نقش لابی صهیونیسم در توطئه راه اندازی جنگ در منطقه و مشارکت آمریکا در آن گفت: منطقه با تهدید اصلی از سوی اسرائیل مواجه است اما نبرد شجاعانه جمهوری اسلامی ایران، لبنان و فلسطین باعث شده تا صهیونیست ها بازنده اصلی این جنگ باشند.

«خواجه محمد آصف» طی گفت وگویی با رسانه پاکستانی درباره تحولات جاری در خاورمیانه گفت که اسرائیل عامل اصلی جنگ ها در منطقه و بهره‌برداری از نا امنی در این منطقه است. 

وی تاکید کرد که لابی صهیونیسم توانست که آمریکایی‌ها را به جنگ با ایران بکشانند اما هیچ کدام از آنان به اهداف خود نرسیدند بلکه میزان نفرت از اسرائیل در میان ملت های جهان افزایش یافته است. 

خواجه آصف اظهار داشت که ایران، لبنان و فلسطینیان نبرد شجاعانه ای را علیه اسرائیل به ثبت رسانده‌اند که بازنده بودن اسرائیلی‌ها را رقم زده است. 

وی با طرح این ادعا که اسلام‌آباد پیام طرف سعودی درباره تحولات جاری در یمن را به تهران منتقل کرده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال گشودن جبهه جدید در منطقه نیست. 

وزیر دفاع پاکستان درباره پیمان مشترک دفاعی با ترکیه و عربستان گفت که پاکستان حفاظت از اماکن مقدس در عربستان را وظیفه خود می داند و برای آن نیازی به توافق جداگانه‌ای نیست. 

وی افزود که نمی تواند بیش از این وارد جزئیات پیمان سه جانبه دفاعی شود اما تصور می کند که زمان فعال شدن این پیمان فرارسیده است. 
منبع: ایرنا

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