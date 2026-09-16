سخنگوی ارتش پاکستان گفت: توافق نظامی این کشور با عربستان و ترکیه روابط با تهران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و این توافق در حکم سپر دفاعی مشترک با هدف برقراری صلح، ثبات و امنیت منطقه طراحی شده و هدف آن تجاوز یا اقدام تهاجمی نیست.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی ارتش پاکستان اعلام نمود که توافق نظامی شان با عربستان و ترکیه به نام «توافق مکه»، ماهیتی کاملاً دفاعی دارد و بعید است روابط با ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

«احمد شریف چوهدری» گفت این توافق در حکم سپر دفاعی مشترک با هدف برقراری صلح، ثبات و امنیت منطقه طراحی شده و هدف آن تجاوز یا اقدام تهاجمی نیست.

وی افزود: این توافق روابط پاکستان با ایران را پیچیده نخواهد کرد و بر روابط راهبردی این کشور با چین نیز تأثیری نخواهد گذاشت.

سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به این پرسش که اگر یکی از کشورهای عضو توافق مورد حمله قرار گیرد، پاکستان چه خواهد کرد، گفت: جزئیات عملیاتی توافق دفاعی منتشر نمی‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد، هیچ کشور یا نیروی نظامی، جزئیات عملیات نظامی خود یا نحوه اجرای تعهدات دفاعی مشخص را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند. چوهدری اضافه کرد واکنش عملی به حمله توسط خود پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه تعیین خواهد شد.

سخنگوی ارتش پاکستان خاطرنشان کرد در سراسر جهان توافق‌های دفاعی متعددی وجود دارد که شامل تعهدات مشخص هستند، اما نحوه اجرای عملیات نظامی در چارچوب آنها به‌صورت عمومی اعلام نمی‌شود.



توافق مکه ائتلاف کشورهای مسلمان نیست

چوهدری همچنین تصریح کرد توافق مکه خود را یک ائتلاف اسلامی یا مسلمانان معرفی نکرده و هیچ بندی ندارد که مشارکت در آن را به کشورهای مسلمان محدود کند.

وی اضافه کرد هدف این توافق ایجاد ثبات، صلح و امنیت در منطقه است، نه تشکیل ائتلافی منحصر به کشورهای مسلمان.

به گفته چوهدری، هرگونه گسترش احتمالی این سازوکار در آینده، از سوی رهبران سه کشوری که توافق را امضا کرده‌اند، تعیین خواهد شد و تصمیم درباره زمان و نحوه گسترش آن نیز بر عهده همین کشورهاست.

انتظار نمی‌رود توافق مکه بر روابط پاکستان و ایران تأثیر بگذارد

سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به این پرسش که آیا توافق مکه می‌تواند روابط پاکستان با ایران را با مشکل مواجه کند، گفت انتظار ندارد چنین اتفاقی رخ دهد.

وی بار دیگر تأکید کرد روابط پاکستان با عربستان و ترکیه دیرینه است و با امضای این توافق به‌طور ناگهانی شکل نگرفته است.

چوهدری در ادامه تأکید کرد توافق مکه این روابط راهبردی را رسمی کرده و هدف آن ایجاد یک سپر دفاعی مشترک است، نه ترویج تجاوز علیه هیچ کشوری.

پاکستان دخالت در افغانستان را رد کرد

سخنگوی ارتش پاکستان همچنین درباره وضعیت افغانستان گفت پاکستان خواستار دخالت در امور افغانستان نیست، اما با این حال مدعی شد افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان سکویی برای جذب، آموزش و انجام حملات تروریست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: تسنیم