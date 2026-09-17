شوک بزرگ به جاماندگان سهام عدالت!

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت که فعلاً امکان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد و هرگونه تصمیم جدید در این زمینه به تعیین تکلیف قانونی و مشخص شدن سهام قابل واگذاری بستگی دارد.

بنا بر این گزارش، در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف شده بود از محل سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌های قابل واگذاری مثل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، کشتیرانی، مخابرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهام عدالت را به افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط واگذار کند.

زهره عالی‌پور می‌گوید: «بعد از سال ۱۴۰۱ اهتمامی برای اینکه دوباره این فرصت در اختیار افراد قرار بگیرد، وجود نداشته است.»

بر اساس اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی تا زمانی که دولت پیشنهاد خود را مطرح نکند این سازمان اقدامی در زمینه واگذاری سهام انجام نخواهد داد.

منبع: فارس