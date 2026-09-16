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کنایه قالیباف به افزایش نرخ بهره در آمریکا با زبان ریاضی!

ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!
کد خبر: ۱۳۹۴۶۸۸
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قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی، پیشاپیش تصمیم پرسروصدای امروز بانک مرکزی آمریکا در تعیین نرخ بهره را در هر صورتی بی‌اثر دانست و نوشت: 

ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!

با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمی‌شود انتظارات تورمی در امریکا را مدیریت (لنگر) کرد چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاه‌های انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمی‌کند. این «ریسکِ تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص می‌کند و کنترلِ این ریسک اکنون دست ایران است.

توییت قالیباف

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران آمریکا تنگه هرمز نفت
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