چرا بعد از ۳۰ سالگی لاغر شدن سختتر میشود؟
به گزارش تابناک؛ بسیاری از افراد تصور میکنند بعد از ۳۰ سالگی، کاهش وزن ناگهان بسیار دشوار میشود؛ اما واقعیت کمی پیچیدهتر است. افزایش سن بهتنهایی باعث توقف کاهش وزن نمیشود، با این حال تغییراتی که بهتدریج در میزان فعالیت، توده عضلانی، خواب، اشتها و سبک زندگی ایجاد میشوند، میتوانند روند کاهش وزن را متفاوت کنند.
به همین دلیل، اگر روشهایی که در سالهای نوجوانی یا اوایل جوانی نتیجه میدادند دیگر مانند گذشته مؤثر نیستند، لزوماً به این معنا نیست که متابولیسم بدن «خراب» شده است. معمولاً باید سبک زندگی و عادتهای غذایی را با شرایط جدید هماهنگ کرد.
۱. کاهش تدریجی توده عضلانی
با افزایش سن، اگر فعالیت بدنی و تمرینهای قدرتی کافی نباشد، ممکن است توده عضلانی بهتدریج کاهش پیدا کند. عضله از بافتهای فعال بدن است و حفظ آن برای عملکرد مناسب بدن و مصرف انرژی اهمیت دارد.
تمرینهای قدرتی منظم در کنار فعالیتهای هوازی میتوانند به حفظ عضلات کمک کنند.
۲. کاهش فعالیت روزانه
یکی از عوامل مهمی که گاهی نادیده گرفته میشود، میزان حرکت در طول روز است. ممکن است فرد همچنان ورزش کند، اما در مجموع زمان بیشتری را پشت میز، مقابل تلویزیون یا در خودرو بگذراند.
پیادهروی، بالا رفتن از پلهها، انجام کارهای خانه و وقفههای کوتاه برای حرکت در طول روز نیز در میزان فعالیت کلی نقش دارند.
۳. تغییرات خواب
خواب ناکافی یا بیکیفیت میتواند روی اشتها، انتخابهای غذایی و سطح انرژی تأثیر بگذارد. فردی که خوب نمیخوابد ممکن است روز بعد احساس خستگی بیشتری داشته باشد و تمایل کمتری به فعالیت بدنی پیدا کند.
داشتن ساعت خواب نسبتاً منظم و ایجاد محیط مناسب برای خواب، بخشی از یک برنامه سالم مدیریت وزن است.
۴. استرس و فشارهای روزمره
بعد از ۳۰ سالگی، مسئولیتهای شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است بیشتر شوند. استرس طولانیمدت میتواند خواب و اشتها را تحت تأثیر قرار دهد و برای برخی افراد باعث افزایش میل به خوردن خوراکیهای پرکالری شود؛ بنابراین مدیریت استرس فقط برای سلامت روان مهم نیست و میتواند به شکل غیرمستقیم روی عادتهای غذایی نیز اثر بگذارد.
۵. تغییرات هورمونی
در برخی افراد، تغییرات هورمونی میتوانند روی وزن، اشتها و ترکیب بدن تأثیر بگذارند. البته نباید هر افزایش وزنی را به هورمونها نسبت داد.
اگر افزایش وزن ناگهانی یا غیرقابل توضیح باشد و همراه با علائمی مانند خستگی شدید، تغییرات قابل توجه در چرخه قاعدگی یا سایر نشانههای غیرمعمول رخ دهد، بهتر است علت آن توسط پزشک بررسی شود.
پروتئین را در وعدههای غذایی فراموش نکنید
پروتئین به حفظ و ساخت بافت عضلانی کمک میکند و میتواند به احساس سیری نیز کمک کند. تخممرغ، مرغ، ماهی، گوشت کمچرب، حبوبات، عدس، لوبیا، سویا و لبنیات از منابع مناسب پروتئین هستند.
بهتر است به جای تمرکز روی یک وعده خاص، دریافت مواد غذایی مغذی را در طول روز متعادل کنید.
سبزیجات و مواد غذایی پرفیبر را بیشتر کنید
سبزیجات، میوهها، حبوبات و غلات کامل علاوه بر تأمین ویتامینها و مواد معدنی، فیبر دارند. فیبر میتواند به احساس سیری و سلامت دستگاه گوارش کمک کند.
بهجای حذف کامل گروههای غذایی، بهتر است کیفیت انتخابها را بالاتر ببرید.
کربوهیدراتها را کاملاً حذف نکنید
نان، برنج، سیبزمینی و سایر منابع کربوهیدرات میتوانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند. حذف کامل کربوهیدراتها نه ضروری است و نه برای همه افراد مناسب.
انتخاب منابعی مانند غلات کامل و ترکیب کربوهیدرات با پروتئین، سبزیجات و چربیهای مفید میتواند وعده غذایی متعادلتری ایجاد کند.
تمرین قدرتی را وارد برنامه کنید
برای حفظ عضلات، تمرینهای قدرتی اهمیت زیادی دارند. این تمرینها میتوانند شامل حرکات با وزن بدن یا تمرین با تجهیزات مناسب باشند.
اگر تازه ورزش را شروع کردهاید، بهتر است شدت تمرین بهتدریج افزایش پیدا کند و تکنیک صحیح حرکات در اولویت باشد.
فعالیت روزانه را افزایش دهید
قرار نیست تمام فعالیت بدنی به یک جلسه ورزش محدود شود. پیادهروی، بازی و فعالیتهای روزمره و وقفههای کوتاه در نشستن طولانی میتوانند به افزایش تحرک روزانه کمک کنند.
یک هدف ساده میتواند این باشد که زمانهای طولانی نشستن را با چند دقیقه حرکت در طول روز قطع کنید.
نوشیدنیهای شیرین را کمتر کنید
نوشابه، نوشیدنیهای شیرین، چای یا قهوه با مقدار زیاد شکر و برخی نوشیدنیهای آماده میتوانند مقدار قابل توجهی قند و انرژی وارد رژیم غذایی کنند، بدون اینکه مانند یک وعده غذایی احساس سیری ایجاد کنند.
آب و نوشیدنیهای بدون شکر معمولاً انتخابهای سادهتری برای مصرف روزانه هستند.
خواب کافی را جدی بگیرید
خواب مناسب بخشی از برنامه سلامت است و نباید برای کاهش وزن نادیده گرفته شود. داشتن برنامه منظم خواب و کاهش استفاده از صفحهنمایش پیش از خواب میتواند به بهتر شدن کیفیت خواب کمک کند.
آیا بعد از ۳۰ سالگی متابولیسم بهشدت کند میشود؟
این تصور که متابولیسم دقیقاً از ۳۰ سالگی ناگهان افت میکند، سادهسازی بیش از حد موضوع است. تغییرات متابولیکی به شکل تدریجی اتفاق میافتند و عواملی مانند ترکیب بدن، میزان فعالیت، تغذیه و شرایط فردی نیز در مصرف انرژی نقش دارند؛ بنابراین اگر کاهش وزن برایتان دشوارتر شده، بهتر است به جای مقصر دانستن سن، به مجموعه عادتهای روزانه توجه کنید.
اشتباهات رایج هنگام تلاش برای کاهش وزن
یکی از اشتباهات رایج، کاهش شدید مقدار غذا برای رسیدن سریع به نتیجه است. محدودیت شدید غذایی میتواند دریافت مواد مغذی را کاهش دهد و حفظ چنین برنامهای نیز دشوار باشد.
اشتباه دیگر، حذف کامل یک گروه غذایی، حذف وعدههای غذایی یا تکیه بر محصولات و روشهایی است که وعده کاهش وزن سریع میدهند.
کاهش وزن پایدار معمولاً به تغییرات تدریجی و قابل ادامه در تغذیه و فعالیت بدنی نیاز دارد.
چه زمانی بهتر است علت افزایش وزن بررسی شود؟
اگر وزن بدون تغییر عمدی در غذا یا فعالیت بدنی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، یا افزایش وزن همراه با علائم دیگری مانند خستگی غیرعادی، تغییرات شدید در خواب، تغییرات قاعدگی یا سایر نشانههای جدید است، بهتر است با پزشک مشورت کنید.
گاهی مشکلات پزشکی، برخی داروها یا تغییرات هورمونی میتوانند روی وزن اثر بگذارند و در این شرایط، فقط تغییر رژیم غذایی راهحل مناسبی نیست.
جمعبندی
کاهش وزن بعد از ۳۰ سالگی غیرممکن یا لزوماً بسیار سخت نیست؛ اما ممکن است نیازمند توجه بیشتری به فعالیت روزانه، حفظ توده عضلانی، تغذیه متعادل، خواب کافی و مدیریت استرس باشد.
به جای رژیمهای سخت و حذف گروههای غذایی، بهتر است روی عادتهایی تمرکز کنید که بتوانید در بلندمدت ادامه دهید. هدف اصلی، فقط پایین آمدن عدد روی ترازو نیست؛ بلکه ساختن سبک زندگی سالمی است که به حفظ سلامت و انرژی بدن در سالهای آینده کمک کند.