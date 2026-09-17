چین هوش مصنوعی را دور می زند!
به گزارش تابناک؛ چین تقاضاهای مدیران بزرگ فناوری برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی را بیپایه خوانده و آن را هراسافکنی دانسته اند. آنان بر این باورند که فناوری هوش مصنوعی باید آزادانه و بی مانع در دسترس همگان باشد. برخلاف دیدگاههای موجود در آمریکا، دولت چین توسعه فناوریهای نوظهور را ابزاری برای پیشرفت همگانی میداند و ایجاد محدودیت در آن را به زیان جامعه جهانی تلقی میکند.
در روزهای گذشته، برخی از چهرههای سرشناس حوزه فناوری مانند داریو آمودی (Dario Amodei)، سم آلتمن (Sam Altman) و ایلان ماسک خواستار کندتر شدن روند توسعه هوش مصنوعی شدهاند. برخی از کارشناسان این هشدارها را نشانهای از خطرات واقعی این فناوری میدانند، اما گروهی دیگر معتقدند این ادعاها صرفاً ابزاری برای جلب توجه دولتها و دریافت حمایتهای مالی است.
پاسخ رسمی پکن به ادعاهای مطرحشده
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گو جیاکون (Guo Jiakun)، در جریان یک نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد. او تأکید کرد که فناوری هوش مصنوعی برای رفاه همه انسانها اهمیت دارد و همه کشورها باید برای توسعه باز و فراگیر آن همکاری کنند. به گفته او، ایجاد تقابل، رقابتهای ناسالم و ترسانیدن مردم فقط مسیر مدیریت صحیح این فناوری را مسدود میکند.
موضعگیری کوتاه چین نشان میدهد که ادعاهای مطرحشده در غرب تأثیر چندانی بر تصمیمگیریهای این کشور ندارد. در حالی که خبرهای مربوط به خطرات هوش مصنوعی بازار سهام آمریکا و شبکههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده، پکن مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفته است.
تفاوت دیدگاه آمریکا و چین در مورد هوش مصنوعی عمومی
نگاه مسئولان آمریکایی و چینی به مفهوم هوش مصنوعی عمومی (Artificial General Intelligence) یکسان نیست. در آمریکا، دستیابی به هوش مصنوعی عمومی به عنوان یک رقابت یکطرفه دیده میشود که برنده آن همهچیز را به دست میآورد. در مقابل، مدیران و پژوهشگران چینی نگاه متفاوتی دارند و توسعه این فناوری را مسیری مداوم میدانند که با کاربردهای عملی به کمال میرسد.
تجربه قبلی در حوزه فناوری نشان میدهد که چین حتی اگر در گام اول پیشتاز نباشد، میتواند در مرحله پیادهسازی و ارائه محصولات کاربردی بهسرعت فاصله خود را کاهش دهد. همانطور که این اتفاق در بازار خودروهای برقی و ابزارهای ارتباطی رخ داد، چینیها معتقدند در حوزه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز میتوانند با تکیه بر زیرساختها و بازار مصرفی بزرگ خود، نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
انگیزههای پنهان پشت هشدار شرکتهای بزرگ غربی
تغییر موضع ناگهانی مدیران ارشد فناوری در غرب برای بسیاری از تحلیلگران سوالبرانگیز شده است. تا چندی پیش، اکثر این شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار و جذب سرمایههای میلیاردی با یکدیگر رقابت میکردند. اکنون که هزینههای سنگین سختافزاری و نگهداری سرورها افزایش یافته، مطرح کردن بحث خطرات آخرالزمانی میتواند راهکاری برای دریافت مقررات حمایتی یا یارانه از سوی دولتها باشد.
از طرفی، ایجاد قوانین سختگیرانه به بهانه مهار هوش مصنوعی، مانع بزرگی برای ورود رقبای کوچکتر و استارتآپهای تازه ایجاد میکند. با این روش، غولهای فناوری موجود موقعیت برتر خود را در بازار حفظ میکنند و اجازه رشد را به مجموعههای نوپا نمیدهند.
راهبرد چین برای کاربردیسازی فناوریهای نوظهور
برخلاف تمرکز رسانههای غربی بر روی سناریوهای تخیلی و هوش مصنوعی عمومی، رویکرد چین بیشتر بر پایه تجاریسازی و استفاده از فناوری در زندگی روزمره است. چینیها تمرکز اصلی خود را روی یکپارچهسازی ابزارهای هوشمند در صنایع تولیدی، شبکه حملونقل و پزشکی قرار دادهاند تا به کارایی ملموس دست یابند.
تجربه شکلگیری نرمافزارهای همهکاره در چین نشان داده است که تمرکز بر نیاز کاربران میتواند پلتفرمهای بسیار قدرتمندی ایجاد کند. در همین راستا، توسعه هوش مصنوعی در این کشور بیشتر به سمت بهبود ابزارهای موجود و ارائه خدمات سریعتر حرکت میکند تا پیشتازی در مباحث صرفاً نظری.
منبع: یک پزشک